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الفرماوي: "قصص النساء في القرآن" جاهز للعرض في رمضان

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الفرماوي: "قصص النساء في القرآن" جاهز للعرض في رمضان الفرماوي: "قصص النساء في القرآن" جاهز للعرض في رمضان

كتب : شيماء الحويتي منذ 34 دقيقة

قال المخرج مصطفى الفرماوي إنه أوشك على الانتهاء من مسلسل "قصص النساء فى القرآن"، لعرضه خلال شهر رمضان على قناة "الحياة".

وتدور أحداث المسلسل حول قصص النساء فى القرآن، مثل حواء ومريم وسارة زوجة إبراهيم عليه السلام وغيرهن، وتم تنفيذ المشاهد بتقنيات الجرافيك ورسوم الكارتون، إلى جانب مشاهد 3D لشخصية الراوي التي يؤديها الفنان يحيى الفخرانى.

المسلسل من تأليف محمد أحمد بهجت، ويشارك في بطولته بالأداء الصوتي سوسن بدر، صلاح عبدالله، محمود الجندى، هند صبري، رجاء الجداوي، لقاء سويدان، ريهام عبدالغفور، ماجد الكدوانى، حنان مطاوع، وضيوف الشرف حنان ترك وشريف منير.

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