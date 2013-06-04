تركيا تسعى لإطلاق قمرها الصناعي Göktürk-3 بإمكانات ذاتية

كتب : الأناضول منذ 10 دقائق

صرح "يوجيل ألتوباشاك"، رئيس هيئة البحوث العلمية والتكنولوجية التركية (TÜBİTAK)، بأن تركيا أصبحت قادرة على صناعة الأقمار الصناعية الراصدة للأرض بإمكانياتها الذاتية، مشيرا إلى أن هيئته سيكون لها دور في مشروع إنتاج القمر الصناعي الراصد Göktürk-3، الذي من المستهدف أن يصبح أكثر دقة من سلفه Göktürk-2.

ولفت ألتوباشاك إلى أن القمر الصناعي Göktürk-2، صنع بالإمكانات التركية المحلية، حيث إن جميع أجزائه الهامة وبرامجه تم صنعها في تركيا. وأكد أن القمر يؤدي مهمته على أكمل وجه، حيث أكمل ألفي دورة حول الأرض، ويرسل بانتظام صورا دقيقة لمختلف أنحاء تركيا والعالم.

وأفاد ألتوباشاك أن هيئته تعمل مع وزارة النقل والاتصالات التركية، من أجل مشروع قمر صناعي تركي خاص بالاتصالات، وأن تركيا تحتل المركز الثاني عالميا، بعد الصين، في سرعة نمو ميزانيتها الخاصة بالبحث والعلوم والتكنولوجيا.