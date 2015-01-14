إقبال المواطنين على استخدام الدفايات الكهربائية وراء تكرار انقطاع التيار بسوهاج‎

​​سادت حالة من الاستياء، بين عدد من الأسر السوهاجية بعد عودة أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي بمدن ومراكز وقرى ونجوع المحافظة، بعد استقرارها خلال الشهور القليلة الماضية، رغم عدم وجود ارتفاع في درجات حرارة الجو كما كانت في فصل الصيف.

ووصلت مرات قطع التيار الكهربائي في بعض القري والنجوع إلي 3 مرات يوميا ، وفي كل مرة تتجاوز فترة فصل التيار الساعة، مما زاد من استياء الأسر خاصة مع بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للمرحل التعليمية العامة والأزهرية، مما دفع تلك الأسر إلي العودة مرة أخري لكشافات الشحن ، واضطرار الأسرة الفقيرة إلي استخدام الشمع لتمكن أبنائهم من المذاكرة.

وأرجع أحد المصادر بشركة كهرباء سوهاج سبب انقطاع التيار الكهربائي في فصل الشتاء هذا العام إلى زيادة الأحمال نظرا لإقبال المواطنين هذا الشتاء علي استخدام الدفايات الكهربائية نظرا لبرودة الجو الشديدة .