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25 يناير .. “السياحة” ترعى حدث عالمي لدعم سياحة الغوص في شرم الشيخ

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25 يناير .. “السياحة” ترعى حدث عالمي لدعم سياحة الغوص في شرم الشيخ 25 يناير .. “السياحة” ترعى حدث عالمي لدعم سياحة الغوص في شرم الشيخ

أرشيفية

ترعى وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة، حدثاً عالمياً، يستهدف تسجيل رقم قياسى جديد، بموسوعة جينس للأرقام القياسية، بالغوص والبقاء أطول فترة تحت الماء، فى الفترة من 25 إلى 28 يناير، بمدينة شرم الشيخ ، كما يحظى الحدث برعاية وزارة الشباب والرياضة وهيئة قناة السويس.

ومن جانبه قال مصطفى عبداللطيف رئيس قطاع الأنشطة البحرية والغوص بوزارة السياحة، أن الحدث يعد فرصة طيبة لدعم السياحة الرياضية بوجه عام، وسياحة الغوص بوجه خاص، ولإلقاء المزيد من الضوء على مدينة شرم الشيخ الساحرة، كمقصد سياحي، وفرصة حقيقة لجذب الرياضيين من جميع أنحاء العالم لزيارة ، والاشتراك في المسابقات أو الاعداد لتحقيق أرقام قياسية جديدة.

يذكر أن وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة لا تدخر جهدا في العمل على استعادة الحركة السياحية الوافدة ، وأن هيئة تنشيط السياحة لديها أجندة سياحية وتقدم المزيد من سبل الرعاية لإنجاح الأحداث والمهرجانات التي من شأنها استعادة الحركة السياحية وبث رسائل طمأنة للعالم بأن مقاصدنا السياحية أمنة ، كما يحظى المهرجان بتغطية إعلامية مكثفة من وسائل الإعلام الأجنبية والمحلية.

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