بعد زيارة وزير الاستثمار .. البورصة تربح 6 مليار جنيهًا في نهاية تعاملات اليوم

غلب اللون الأخضر على شاشات البورصة المصرية مع إعلان إغلاق جلسة اليوم، والتي بدأت مع تدشين وزير الاستثمار أشرف سالمان، لأول صندوق مؤشرات بالبورصة الصمرية، والذي أطلقت عليه الشركة التابع لها XT-Misr، نظراً لتفاؤل المستثمرين من هذا المؤتمر الذي عقده الوزير، لاستعادتهم تفاؤلهم تجاه استعادة سوق المال المصري لاهتمام الحكومة، واستشعار حرصها على تنشيط سوق المال المصري، خاصة مع صنوق مثل XT-Misr و الذي من شأنه أن يجذب الكثير من المستثمرين الأجانب والأفراد، كما قال الوزير خلال كلمته صباح اليوم.

وانعكس التيار الشرائي القوي لدى المتعاملين من المؤسسات خلال جلسة اليوم، على أداء مؤشري EGX30 الرئيسي، وEGX70، حيث غلبت القوى الشرائية تيار الأفراد البيعي، ليصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 2.53%، بمقدار 236 نقطة، ليسجل 9,544.08 نقطة، ليضيف هذا الصعود للقمية السوقية لرأسمال البورصة 6 مليارات و100 مليون جنيه، لينهي الجلسة على قيمة سوقية 515 ملياراً و139 مليون جنيه.

واستمرت حالة الارتفاع النسبي في قيم وأحجام التداولات خلال جلسة اليوم، حيث تم التداول على إجمالي 196 مليون و247 ألف سهم، بقيمة تداول إجمالية 881 مليون و631 ألف جنيه، من خلال تنفيذ 40 ألف و872 صفقة، تمت على أسهم 180 شركة، صعد منها 88، بينما تراجعت 64 شركة.

بينما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، نتيجة مبيعات الأفراد المكثفة، بنسبة 0.35%، بمقدار نقتطين، ليسجل 581.51 نقطة.

وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 1.13%، بمقدار 13 نقطة، ليسجل 1,156.79 نقطة.