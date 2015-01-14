الحبس 3 سنوات لثلاثة إخوان فى أحداث شغب الزاوية الحمراء

قضت محكمة جنح الزاوية الحمراء، بحبس 3 متهمين من عناصر جماعة الإخوان، 3 سنوات مع الشغل، وتغريمهم 200 جنيه لكلا منهم، لاتهامهم في أحداث الشغب التي شهدتها منطقة الزاوية الحمراء، منتصف الشهر الماضى.

ووجهت النيابة إلى المتهمين “محمد.ح”، و”خالد.ع”، و”ناصر. ا”، عدة اتهامات من بينها إثارة الشغب، والبلطجة، والتجمهر، والانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة، تهدف إلى تكدير السلم والأمن العام، والتظاهر بدون تصريح، وحيازة منشورات تحرض على قلب نظام الحكم.

كانت قوات الأمن، ألقت القبض على المتهمين أثناء اشتراكهم وآخرين في التظاهر بمنطقة الزاوية الحمراء، وقيامهم بترديد هتافات معادية لقوات الجيش والشرطة والتحريض على العنف، حيث تم ضبط المتهمين بحوزتهم منشورات تحرض على التظاهر وقلب نظام الحكم، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.