بالصور .. ضبط 350 إسطوانة غاز مهربة فى حملة للرقابة على المستودعات بالقليوبية

ضبطت محافظة القليوبية، بالتعاون مع مديرية التموين ومديرية أمن القليوبية، 350 بمستودع بيجام بشبرا الخيمة، وتابعت المحافظة إرسال عدة حملات في كافة أنحاء المحافظة، وذلك لتفعيل الرقابة على مستودعات الغاز ومنافذ البيع.

وأسفرت الحملات عن تحرير العديد من المحاضر للمستودعات المخالفة لبيع اسطوانات الغاز بسعر مخالف عن السعر المحدد لها بعدة مدن وقرى بالمحافظة وبالتحديد بمدينة كفر شكر بقرية برقطا وقرية كفر عبد السيد نوار، بالإضافة لمستودعات بمدينة الخانكة بعرب الربعيين ومدينة شبين القناطر بمستودع قرية المريج، كذلك مستودع بوتاجاسكو شلقان لعدم استلام صاحب المستودع الحصة المسندة إليه.