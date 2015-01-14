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Yahoo كورة - 10 معلومات لا تعرفها عن أفضل لاعبي العالم

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Yahoo كورة - 10 معلومات لا تعرفها عن أفضل لاعبي العالم Yahoo كورة - 10 معلومات لا تعرفها عن أفضل لاعبي العالم

كان في العاشرة من عمره.. اسمه ألبرت فانتراو.. يحلم بالانضمام لأكاديمية كرة القدم بمدينة ماديرا.

المدرب جمعه وزملائه قائلا: حسنا، سنقيم مباراة بينكم.. ومن سيسجل أكثر سينضم للأكاديمية. وبالفعل سجل ألبرت الهدف الأول، ثم جاء الهدف الثاني لأحد اللاعبين الموهوبين..

وبعد عمل جماعي رائع، انفرد ألبرت فانتراو بالمرمى.. لكنه لم يسدد، بل مرر الكرة لزميله حتى يسجل هو.. اللاعب هو نفسه صاحب الهدف الثاني، واسمه كريستيانو رونالدو.

لماذا فعل هذا؟ يقول ألبرت: "لأن رونالدو كان لاعبا أفضل مني، كان الأحق بالفرصة".

كانت أخر مباراة كرة قدم في حياة فانتراو..سألوه في 2014 إذن من أين أتيت بهذا المسكن الفاخر، فقال: من نفس الشخص الذي صنعت له أهم هدف في حياته.

CR7

اسمه كريستيانو رونالدو لأن والده كان يعشق الرئيس الأمريكي رونالد ريجين.

لم يكن مهذبا، ضرب مدرسه بكرسي أثناء الدراسة، وهذا يوضح كم تغيرت حياة رونالدو بسبب كرة القدم، من مشاغب لنجم، نموذج يحتذى به. لا يشرب الخمر، لا يدخن. ولا يرسم وشما على جسده.

رونالدو رحل إلى يونايتد، لم يرغب في ارتداء القميص رقم 7، طلب رقم 28.. لكن والده الروحي فيرجسون، قال له: سترتدي رقم 7 وستحبه. والآن باتت شهرته CR7.

نجما ليونايتد كان، أولا لأنه جلب البطولات للنادي، وثانيا لأنه كان فعلا يكره ليفربول التي رفضت ضمه وهو يافع، وطبعا لم يندموا على ذلك في وجود بالوتيللي.

ومع ريال مدريد انفجر.. بات رهيبا،يصل ارتفاع قفزته لـ78 سنتيمترا.. أعلى بـ7 سنتيمترات من معدل قفزات نجوم الـNBA.

تصويبة رونالدوتدور بسرعة أعلى 4 مرات من صاروخ أبولو 11. ونسبة في جسده 10%..

عدد المرات التي يركض فيها رونالدو مسافة طويلة بسرعة كبيرة في موسم واحد يفوق ما يفعله الرياضي الأوليمبي بـ900 مرة.

لهذا، هو ليس فقط الأفضل في العالم للمرة الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي، ليس فقط من أهم نجوم الكرة في التاريخ، وليس فقط الرجل الأكثر حظا بإيرينيا. لكن كذلكراتبه في 6 أيام و17 دقيقة و5 ثواني = راتب أوباما في سنة.

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