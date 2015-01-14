مسجون يرفض ترحيله بشبرا الخيمة ويتعدى على رقيب شرطة بـ”شفرة حلاقة”

قام مسجون على ذمة احدى القضايا بقسم اول شبرا الخيمة، بإصابة رقيب شرطة بشفرة حلاقة اثناء تحرير صفحة حالة جنائية لعاطل، وتم نقل المصاب إلى مسشتفى النيل للعلاج والتحفظ على المتهم.

تلقى اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم حسن مكاوى معاون الضبط بقسم اول شبرا الخيمة، يفيد أنه اثناء قيام النقيب كريم عادل، الضابط بقسم اول شبرا الخيمة، وعامل البصمة بالقسم بتحرير صحف الحالة الجنائية للمسجونين بسجن القسم، وحال النداء على اسماء المسجونين قام المسجون سامح “س ع م” 33 سنة عاطل و المحبوس على ذمة القضية رقم 105 جنايات القسم لسنة 2015 مخدرات وسلاح نارى بالتعدى بالسب والشتم على رقيب سرى صبحى موسى عبدالنبى 35 سنة من قوة وحدة مباحث القسم ، واخراج شفرة حلاقه من فمه واحداث اصابته بجرح قطعى بالخد الايسر .. وقام باحداث اصابة نفسه بجروح قطعيه بالراس واليد اليسرى.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بغرض عدم استخراج صحيفة حالة جنائية له لرغبته فى البقاء بسجن القسم وعدم ترحيله لاحد السجون العمومية لمروره بضائقة مالية وعدم تحمله مصروفات السجن العمومى.

وتم تحويل الشرطى المصاب لمستشفى النيل، وتم عمل غرز جراحية له، وغادر المستشفى عقب تلقى الاسعافات اللازمة،و تحرر عن ذلك المحضر رقم لسنة 2015م، وجارى العرض علي النيابة العامة للتحقيق.