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سما المصري تترشح للبرلمان وتؤسّس حزباً سياسياً

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سما المصري تترشح للبرلمان وتؤسّس حزباً سياسياً سما المصري تترشح للبرلمان وتؤسّس حزباً سياسياً

الأربعاء 14-01-2015 15:17

أعلنت الفنانة الاستعراضية سما المصري مؤخراً عن ترشّحها للبرلمان المصري عن دائرة حي الأزبكية الذي تسكن فيه.
إعلان سما أثار موجة من الانتقادات خصوصاً بعد بثّها قالت فيه إنها لن تكتفي بالترشح للبرلمان بل ستؤسس حزباً سياسياً تحت مسمى "حزب الحريات"، موضحة أن الفكرة جاءتها عندما سافرت إلى هولندا ولمست الفارق بين منظور الحريات في كل من وهولندا، وسيشاركها في الحزب مجموعة من المصريين رفضت الإفصاح عن أسمائهم حالياً.
وتعقيباً على كلام سما المصري قال الإعلامي تامر أمين عبر شاشة "روتانا مصرية" في برنامجه "من الأخر" إن سما في حال ترشّحت ونجحت ستكون "نايبة" وليست "نائبة"، وأضاف ساخراً "ماذا لو حضرت سما إحدى جلسات البرلمان وأعلن الحضور موافقتهم على قانون ما فهل ستقول سما نعم بالزغاريد؟".

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سيدتي

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