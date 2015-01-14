أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة -
مساء الأنوار - حلقة الثلاثاء 4 إبريل 2017 -
مجدي عبد الغفار يصل تونس للمشاركة بمؤتمر وزراء الداخلية العرب -
8 الصبح - بالأمس فقد الوسط الفني الناقد الفني سمير فريد عن عمر يناهز 73 عاماً -
8 الصبح - النجمة أمينة خليل تشارك فى حملة "متلخصنيش فى كلمة" لدعم مصابي التوحد -
8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - اللواء سمير فرج يوضح أهمية زيارة الرئيس السيسى اليوم "للبنتاجون" لعودة المعونة الأمريكية -
8 الصبح - د/رضا حجازي يتحدث عن نظام البوكليت ويكشف حقيقة إقرار"عقوبة السجن" للغش بالإمتحانات -
8 الصبح - تقرير يوضح توزيع الأسئلة والدرجات فى نظام البوكليت الجديد للثانوية العامة -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالفيديو: نادية الجندي توقف برنامج مذيعة كويتية وتحيلها إلى القضاء

Google+ Print
بالفيديو: نادية الجندي توقف برنامج مذيعة كويتية وتحيلها إلى القضاء بالفيديو: نادية الجندي توقف برنامج مذيعة كويتية وتحيلها إلى القضاء

الأربعاء 14-01-2015 15:29

تسبّبت الفنانة المصرية نادية الجندي بإحالة إعلامية ومذيعة كويتية إلى النيابة العامة، بتهمة الخروج عن الآداب العامة وإيقاف برنامجها لمدة شهر.
نادية الجندي التي أطلت مؤخراً على شاشة mbc عبر برنامج "الحكم" مع وفاء الكيلاني ، وأطلقت تصريحات جريئة عن مشاهد الجنس التي قدمتها في مشوارها الفني ، إستفزت الإعلامية الكويتية مي العيدان مذيعة«نأسف لعدم الازعاج» على شاشة قناة "سكوب"، إذ قامت بالتعليق على تصريحات نادية الجندي بإسلوب ساخر .
تعليق العيدان لم يلق قبولاً لدى الكثير من المشاهدين في الكويت والخليج ، فهاجموا العيدان عبر صفحاتها الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي ، ووصل الأمر إلى مطالبة عدد من النواب السابقين لوزارة الاعلام بتطبيق القانون عليها.
وكانت قد تواترت أنباء عن قيام وزارة الاعلام بإحالة قناة "سكوب" والعيدان إلى النيابة العامة لمخالفتهما قانون المرئي والمسموع ، بيد أن وزارة الاعلام الكويتية فاجأت الجميع مساء أمس ، بقرار إيقاف البرنامج لمدة 30 يوماً ومنع عرضه، مع إحالة القضية إلى النيابة العامة ومحكمة الجنايات .
العيدان من جانبها وقبل صدور القرار علقت رداً على أحد معجبيها ببرنامج تويتر " أن ما يتواتر عن إحالتها إلى النيابة العامة " كلام فاضي" وكلمة "sex" سبق وتحدثت عنها بوضوح وصراحة الدكتورة فوزية الدريع طوال أربع سنوات في تلفزيون "الراي" .
وبعد صدور قرار الايقاف المؤقت للبرنامج علقت مي العيدان :"شكرا كثيرا على الإجازة بــ 30 يوماَ بأمر من إدارة المرئي والمسموع بوزارة الاعلام ، أستودعكم الله الى ١٣ فبراير ، والقادم أحلى "، مؤكدة قيامها بمقاضاة عدد من المغردين الذين قاموا بالهجوم عليها بألفاظ جارحة.
بدوره إكتفى مدير عام قناة "سكوب" الاعلامي محمد طلال السعيد بقوله :"بناء على قرار وزارة الاعلام رقم ٢٩ لسنة ٢٠١٥ سيتم وقف بث برنامج «نأسف لعدم الازعاج» الذي تقدمه مي عيدان لمدة ٣٠ يوماً من تاريخ ١٣-١-٢٠١٥.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين

بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا

بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس»

بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس»

بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي

بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي