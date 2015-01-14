بالفيديو: نادية الجندي توقف برنامج مذيعة كويتية وتحيلها إلى القضاء

تسبّبت الفنانة المصرية نادية الجندي بإحالة إعلامية ومذيعة كويتية إلى النيابة العامة، بتهمة الخروج عن الآداب العامة وإيقاف برنامجها لمدة شهر.

نادية الجندي التي أطلت مؤخراً على شاشة mbc عبر برنامج "الحكم" مع وفاء الكيلاني ، وأطلقت تصريحات جريئة عن مشاهد الجنس التي قدمتها في مشوارها الفني ، إستفزت الإعلامية الكويتية مي العيدان مذيعة«نأسف لعدم الازعاج» على شاشة قناة "سكوب"، إذ قامت بالتعليق على تصريحات نادية الجندي بإسلوب ساخر .

تعليق العيدان لم يلق قبولاً لدى الكثير من المشاهدين في الكويت والخليج ، فهاجموا العيدان عبر صفحاتها الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي ، ووصل الأمر إلى مطالبة عدد من النواب السابقين لوزارة الاعلام بتطبيق القانون عليها.

وكانت قد تواترت أنباء عن قيام وزارة الاعلام بإحالة قناة "سكوب" والعيدان إلى النيابة العامة لمخالفتهما قانون المرئي والمسموع ، بيد أن وزارة الاعلام الكويتية فاجأت الجميع مساء أمس ، بقرار إيقاف البرنامج لمدة 30 يوماً ومنع عرضه، مع إحالة القضية إلى النيابة العامة ومحكمة الجنايات .

العيدان من جانبها وقبل صدور القرار علقت رداً على أحد معجبيها ببرنامج تويتر " أن ما يتواتر عن إحالتها إلى النيابة العامة " كلام فاضي" وكلمة "sex" سبق وتحدثت عنها بوضوح وصراحة الدكتورة فوزية الدريع طوال أربع سنوات في تلفزيون "الراي" .

وبعد صدور قرار الايقاف المؤقت للبرنامج علقت مي العيدان :"شكرا كثيرا على الإجازة بــ 30 يوماَ بأمر من إدارة المرئي والمسموع بوزارة الاعلام ، أستودعكم الله الى ١٣ فبراير ، والقادم أحلى "، مؤكدة قيامها بمقاضاة عدد من المغردين الذين قاموا بالهجوم عليها بألفاظ جارحة.

بدوره إكتفى مدير عام قناة "سكوب" الاعلامي محمد طلال السعيد بقوله :"بناء على قرار وزارة الاعلام رقم ٢٩ لسنة ٢٠١٥ سيتم وقف بث برنامج «نأسف لعدم الازعاج» الذي تقدمه مي عيدان لمدة ٣٠ يوماً من تاريخ ١٣-١-٢٠١٥.