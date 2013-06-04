بالفيديو.. أحمد حسن يختار أهم 3 لحظات في مسيرته

اختار أحمد حسن عميد لاعبي العالم أهم ثلاث لحظات مرت عليه في مسيرته مع كرة القدم.

وسأل FilGoal.com أحمد حسن "ما اللحظة الأهم والأجمل في حياتك الكروية؟" .. ليجيب لاعب الوسط بثلاث لحظات.

وقال حسن لـFilGoal.com: "اللحظة الأهم في مسيرتي بالتأكيد هدفي في مرمى جنوب إفريقيا في نهائي كأس الأمم الإفريقية 1998، فهو مثل نقلة كبيرة لي خاصة أنني شعرت بأن لي دور في التتويج".

وتابع "لحظة رفع كأس الأمم الإفريقية 2008 يعتبر أمرا خاصا لي، فرغم أني توجت مع المنتخب بالكأس عامي 98 و2006 إلا أنني كنت قائدا للفريق للمرة الأولى ورفعت الكأس".

ولم يفت الصقر مباراة كينيا الودية في فبراير 2012، والتي منحته لقب عميد لاعبي العالم بـ179 مباراة.

وقال: "منحتني هذه المباراة لقب عميد لاعبي العالم، وكانت ردا قويا على من تنبأ بنهاية مسيرتي عقب إصابتي بقطع في الرباط الصليبي".

وأتم الصقر "وبعيدا عن كرة القدم، كان لوفاة والدي وأنا أبلغ 12 عاما أثر كبير في تكوين شخصيتي حيث اعتمدت على نفسي في سن مبكرة وهو ما غير من مسار حياتي".

استرجع أهم لحظات الصقر بالفيديو:

هدف 98:

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هدف تتويج 2008:

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أهداف مباراة كينيا: