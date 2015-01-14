إفريقيا 2015 - بالبوا.. ملاكم ريال مدريد الذي يتحكم بالرعد

القاهرة، (إفي): يقود خافيير بالبوا طموحات منتخب غينيا الاستوائية في تحقيق إنجاز في بطولة الأمم الإفريقية 2015 على أرضه، حيث يحلم لاعب ريال مدريد السابق بأن يمنحه اسمه صفات أشهر ملاكم في تاريخ هوليوود.

وبات سيلفستر ستالون قبل 39 عاما ثالث شخص في التاريخ يتم ترشيحه لجائزتي أوسكار أفضل مؤلف وأفضل ممثل عن نفس العمل، بعد الأسطورتين تشارلي شابلن وأورسون ويلز، عن فيلم "روكي" أحد الأجزاء الستة للسلسلة التي مثل فيها شخصية روكي بالبوا الملاكم الجامح الذي لا تتوقف أحلامه عند حد.

وقبل ثلاثة أعوام انطلق خافيير بالبوا من موقع فيه شبهة تسلل نحو مرمى الحارس المخضرم سمير عبود، ليقود غينيا الاستوائية لتحقيق الفوز بهدف على ليبيا في الظهور الأول للمنتخب الإفريقي بمونديال القارة السمراء، ما فتح الباب أمام الفريق للتأهل إلى دور الثمانية.

والآن يحلم بالبوا الغيني في تقديم الجزء الثاني من سلسلته الشخصية، على أمل أن يسجل هدف الفوز على نفس الملعب لكن في مرمى الكونغو هذه المرة، خلال لقاء افتتاح النسخة الثلاثين من البطولة يوم 17 يناير الجاري.

ولد خافيير أنخل بالبوا أوسا في 13 مايو عام 1985 في العاصمة الإسبانية مدريد، حيث ظهر للمرة الأولى احترافيا مع نادي ريال مدريد، لكنه لم يتمكن قط من اللعب للفريق الأول، فأعير إلى راسينج سانتاندير ثم انتقل إلى بنفيكا.

لكن مصير اللاعب في فريق العاصمة البرتغالية لم يختلف عن مصيره مع نادي نظيرتها الإسبانية، فأعير مرتين في إسبانيا إلى كارتاخينا وألباسيتي، قبل أن ينتقل إلى بيرا مار واستوريل حيث أصاب بعض النجاح.

ومع ضعف فريق غينيا الاستوائية، لم يسجل بالبوا دوليا سوى ذلك الهدف، في إجمالي عشر مباريات لعبها مع منتخب "الرعد".

لكن "ملاكم الرعد" قابل صدفة ربما لا تتكرر، بقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بنقل "كان 2015" من المغرب إلى بلاده، ليشارك في المونديال القاري للمرة الثانية، وربما الأخيرة له وهو على حافة الثلاثين.