المعارضة السورية : 20 قتيلا بنيران قوات النظام بينهم 3 أطفال

أفادت الهيئة العامة للثورة السورية بمقتل 20 شخصا، بينهم ثلاثة أطفال، بنيران قوات النظام السوري ، كما انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من مركز الزراعة ببلدة خيارة دنون في ريف دمشق الغربي.

وذكرت الهيئة ـ في بيان اوردته قناة “العربية” الاخبارية اليوم صباح الأربعاء،ـ أن قوات النظام قامت بقصف مناطق في أطراف بلدة زبدين في الغوطة الشرقية وأسفرت عن مقتل واصابة العديد من صفوف المدنيين ، لافتة إلى أن القصف طال أيضا مناطق في مدينة الزبداني بالتزامن مع إشتباكات على أطراف المدينة.

في غضون ذلك أفادت لجان التنسيق بتعرض عدة بلدات في ريف درعا إلى قصف بالبراميل المتفجرة، في حين دارت اشتباكات عنيفة في حقول الشاعر النفطية بريف حمص الشرقي.