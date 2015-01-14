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مستشار مفتي الجمهورية : يجب التعامل بحكمة مع إعادة نشر الرسوم المسيئة للرسول

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مستشار مفتي الجمهورية : يجب التعامل بحكمة مع إعادة نشر الرسوم المسيئة للرسول مستشار مفتي الجمهورية : يجب التعامل بحكمة مع إعادة نشر الرسوم المسيئة للرسول

الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية

دعا الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية إلى التعامل مع إعادة نشر الرسوم المسيئة للرسول الكريم في مجلة شارلي إيبدو بالحكمة لا بالحماقة ، وبالأسلوب الهاديء لا بالاندفاع الزائد ، مطالبا بعدم تكرار سيناريو الدنمارك السييء الذي مازلنا نعاني من تباعاته حتى الآن .

وقال – مستشار المفتي في محاضرة ألقاها في كنيسة مارتن لوثر في ولاية نيويورك ونقلها بيان لدار الافتاء اليوم – إنه يجب أن يستمع العالم إلى العقلاء من أتباع الديانات المختلفة وينصت إلى مطالبهم التي يكررونها عقب كل إساءة إلى الرموز والمعتقدات الدينية ، مطالبا باصدار تشريع عن الأمم المتحدة يجرم كل إساءة للرموز والمعتقدات الدينية بحيث نضمن أن لا تتكرر أحداث العنف المؤسفة التي يدين بها كل إنسان بصرف النظر عن معتقده أو وطنه .

وأكد مستشار المفتي في محاضرته أن المسلمين يحبون الرسول الكريم ويتأسون به مشيرا الى أن حب الرسول لابد أن يترجم من خلال التحلي بأخلاقه وقيمه ، وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإسلام التي تتزايد بصورة كبيرة في الوقت الحاضر ، مشيراً الى أن أبلغ رد على أي إساءة للرسول الكريم تكون بالتجاهل ومقابلة الإساءة بالإحسان كما كان يفعل نبي الرحمة طيلة حياته

وشدد مستشار المفتي على ضرورة إغلاق الباب أمام المتعصبين الذين يريدون أن يقع أتباع الديانات والثقافات في صراع مستمر لا رابح فيه سوى قوى الشر والإرهاب

يذكر أن مستشار مفتى الجمهورية يقوم حاليا بجولة فى عدد من الولايات الامريكية للقاء الجاليات الاسلامية ، والقاء محاضرات وتنظيم ندوات حول سماحة الاسلام فى إطار جهود دار الافتاء للتصدى للافكار المشوهة عن الاسلام.

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