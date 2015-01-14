أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة -
مساء الأنوار - حلقة الثلاثاء 4 إبريل 2017 -
مجدي عبد الغفار يصل تونس للمشاركة بمؤتمر وزراء الداخلية العرب -
8 الصبح - بالأمس فقد الوسط الفني الناقد الفني سمير فريد عن عمر يناهز 73 عاماً -
8 الصبح - النجمة أمينة خليل تشارك فى حملة "متلخصنيش فى كلمة" لدعم مصابي التوحد -
8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - اللواء سمير فرج يوضح أهمية زيارة الرئيس السيسى اليوم "للبنتاجون" لعودة المعونة الأمريكية -
8 الصبح - د/رضا حجازي يتحدث عن نظام البوكليت ويكشف حقيقة إقرار"عقوبة السجن" للغش بالإمتحانات -
8 الصبح - تقرير يوضح توزيع الأسئلة والدرجات فى نظام البوكليت الجديد للثانوية العامة -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

بالفيديو.. ريهام سعيد تسب امرأة على الهواء بعد مهاجمتها على «فيس بوك»

  • مصر
  • 5
Google+ Print

هاجمت الإعلامية ريهام سعيد إحدى السيدات بعد تهكمها عليها في منشور على صفحتها على «فيس بوك»، قائلة لها: «أنتِ معندكيش دم».

وقرأت الإعلامية رسالة نقلتها سيدة تعمل بجمعية الأورمان عن سيدة آخرى إلى زوج الإعلامية على «فيس بوك»: «واحدة بعتت البوست ده: الفنانة الإعلامية الكبيرة القديرة، ريهام سعيد مقطعة نفسها وبتستغيث وبتناشد كل أهل الخير عشان تنقذ أطفال وتعملهم عمليات قلب في تركيا.. وعشان دموعك غالية علينا قوي الحمد لله في جهة عاوزة تتكفل بكل حاجة العمليات هتتعمل في أحسن مستشفيات مع أحسن دكاترة، هل ممكن ألاقي حد ليه دلال على النجمة ويقولها توفر دموعها وتجيب الأطفال عشان نحدد مواعيد العمليات؟».

وعلقت «سعيد»: «لو البوست ده وصلي، وهو وصلي لأن الحمد لله صحبتك بتاعة جمعية الأورمان وجبت معاكِ، وبعتتلي البوست، أنتِ كدة عايزة تعملي خير، هي دي اللغة اللي أنت اتعلمتيها في بيتك، اللي أهلك علموهالك عشان تعملي خير، أنا مقطعة نفسي ودموعي، يعني أنت بتتفرجي على برنامجي، بتابعيني ليه، ولو أنا مقطعة نفسي ودموعي، أنت مالك».

وأضافت: «أنا لما بكيت بكيت عشان احنا فقدنا طفل اللي كان المفروض يسافر، إذا كنتِ أنت معندكيش دم إلى درجة إن أنتِ مش حاسة إن أنا قعدت مع الولد ده ووعدة إنه يسافر.. وملحقتش أسفره، أنت شايفة إن الولد ده ميستحقش إني أقطع نفسي، يعني أنا مش عارفة أنا قطعت نفسي فين ولا خدت كلينكس من بيتكوا عشان أمسح دموعي بيه ولا إيه».

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين

بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا

بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس»

بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس»

بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي

بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي