بالفيديو.. ريهام سعيد تسب امرأة على الهواء بعد مهاجمتها على «فيس بوك»

هاجمت الإعلامية ريهام سعيد إحدى السيدات بعد تهكمها عليها في منشور على صفحتها على «فيس بوك»، قائلة لها: «أنتِ معندكيش دم».

وقرأت الإعلامية رسالة نقلتها سيدة تعمل بجمعية الأورمان عن سيدة آخرى إلى زوج الإعلامية على «فيس بوك»: «واحدة بعتت البوست ده: الفنانة الإعلامية الكبيرة القديرة، ريهام سعيد مقطعة نفسها وبتستغيث وبتناشد كل أهل الخير عشان تنقذ أطفال وتعملهم عمليات قلب في تركيا.. وعشان دموعك غالية علينا قوي الحمد لله في جهة عاوزة تتكفل بكل حاجة العمليات هتتعمل في أحسن مستشفيات مع أحسن دكاترة، هل ممكن ألاقي حد ليه دلال على النجمة ويقولها توفر دموعها وتجيب الأطفال عشان نحدد مواعيد العمليات؟».

وعلقت «سعيد»: «لو البوست ده وصلي، وهو وصلي لأن الحمد لله صحبتك بتاعة جمعية الأورمان وجبت معاكِ، وبعتتلي البوست، أنتِ كدة عايزة تعملي خير، هي دي اللغة اللي أنت اتعلمتيها في بيتك، اللي أهلك علموهالك عشان تعملي خير، أنا مقطعة نفسي ودموعي، يعني أنت بتتفرجي على برنامجي، بتابعيني ليه، ولو أنا مقطعة نفسي ودموعي، أنت مالك».

وأضافت: «أنا لما بكيت بكيت عشان احنا فقدنا طفل اللي كان المفروض يسافر، إذا كنتِ أنت معندكيش دم إلى درجة إن أنتِ مش حاسة إن أنا قعدت مع الولد ده ووعدة إنه يسافر.. وملحقتش أسفره، أنت شايفة إن الولد ده ميستحقش إني أقطع نفسي، يعني أنا مش عارفة أنا قطعت نفسي فين ولا خدت كلينكس من بيتكوا عشان أمسح دموعي بيه ولا إيه».