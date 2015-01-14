تويتر" النجوم: إليسا تتعرض للهجوم ووائل ناشطاً بيئياً

توازت تغريدات نجوم "تويتر" هذا الأسبوع مع تصاعد الأحداث الأمنية التي شهدتها المنطقة العربية، فضلاً عن العاصفة الثلجية التي شغلت كل الناس بمن فيهم النجوم، إلى جانب التكريمات والاحتفالات بازدياد عدد المتابعين والمعجبين.

فكان للعاصفة الثلجية حصّة كبيرة على "تويتر" النجوم، فمنهم من نشر صوراً للثلج مثل إليسا التي نشرت صورة مشهد الثلج في بلدة "دير الأحمر"، أما نانسي فتساءلت في تغريدة: "في أحلى من القعدة بالبيت بهيك طقس"، كما نشرت صورة رجل ثلج من تصميم ابنتيها، ومنهم من تلقّى صوراً من المعجبين مثل الفنانة اللبنانية هبة طوجي التي تلقت صورة من أحد معجبيها، الذي نقش اسمها على الثلج.

أما "تويتر" أحلام، فكان حافلاً هذا الأسبوع بنجاحاتها، إذ عُينت سفيرة الشباب العرب من قبل الأمين العام لمجلس الوحدة الإعلامية العربية، كما فازت بلقب أفضل نجمة عربية لعام 2014 بالاستفتاء الذي أعدته "سيدتي نت"، حيث قامت بشكر موقع المجلة وكل من صوّت لها، وبعد فوزها باللقب أنشأ جمهور أحلام هاشتاغ بعنوان "نجمة الأغنية العربية لعام 2014"، وتم تداوله.

وفاجأت أحلام جمهورها بنشر صورة لها من دون مكياج على "تويتر"، وسألت جمهورها: "وين تتوقعون رايحة بسرعة".

وفي الإطار الإنساني، قامت أحلام بدعم حملة "تراحموا" للتبرع لأطفال بلاد الشام وإغاثتهم في برد الشتاء.

أما "تويتر" إليسا، فكان فعّالاً جداّ تزامناً مع الأحداث الأمنية التي حصلت في لبنان والعالم، حيث كانت الفنانة متابعة لكل التطورات وكانت تعلّق عليها، مثل الجريمة التي حصلت في طرابلس وكفردبيان، كما تضامنت مع جريمة جريدة "شارلي إبدو"، التي وقعت في فرنسا وراح ضحيتها 12 قتيلاً من أهم موظفي المجلة، ولكن تضامن إليسا هذا لاقى هجوماً من قبل البعض، الذين اعتبروها تهاجم الإسلام، فردّت إليسا على منتقديها من خلال تغريدة تضمنت قولاً للرسول، كما طلبت بتغريدة أخرى من كل شخص لا تعجبه تغريداتها أن لا يتابعها عبر "تويتر"، مشيرةً بذلك للأشخاص الذين انتقدوها على رأيها في جريمة "شارلي إبدو".

بدورها، استنكرت الفنانة هيفا وهبي جريمة "شارلي إبدو" من خلال صورة نشرتها على حسابها في "تويتر".

وفي إطار نجاحات إليسا، احتفلت النجمة بوصول عدد متابعيها إلى 5 ملايين متابع على حسابها الخاص في موقع "تويتر".

كما نشرت إليسا صورة قديمة لها تجمعها بالملكة رانيا ملكة الأردن.

"تويتر" نجوى كرم، اكتظ بالتعليقات على حلقتها في برنامج "الحكم" مع الإعلامية وفاء الكيلاني، وقبل بدء الحلقة غرّدت نجوى: "يا ويلي ملا ليلي مع الإعلامية وفاء الكيلاني".

سعد رمضان أطلق فيديو كليب أغنية "حبيبي" التي وعد جمهوره قبل أسبوعين بإطلاقها، وهي عبارة عن ديو مع النجمة سوني ملاج.

شذى حسون من جهتها، أعلنت عن تعاون جديد سيحصل مع أنور العبدالله والشاعر عبد اللطيف الباني، ووعدت جمهورها بإطلاقه قريباً. من ناحية ثانية، عبّرت شذى عن تأثرها بالطفل الفلسطيني الذي بكى على مسرح "أرابز غود تالنت" فغردت: "دمرني إحساس وبكي هالولد، اخخخخخ الله يحمي كل أطفالنا في الأمة العربية وبلادنا فلسطين والعراق و سوريا وليبيا ويرجع الأمن والأمان يا رب".

أما محمد عساف، فقد تكرّم مرتين هذا الأسبوع، الأول من قبل مركز "راشد لذوي الاحتياجات الخاصة" لجهوده الخيرية في رعاية الطفولة، والثاني كان تكريماً من قبل جمهوره، الذي صوّت له في استفتاء "سيدتي نت" وحصل على لقب أفضل نجم عربي للعام 2014.

أما ميس حمدان، فنشرت صوراً بلوك جديد وغرّدت: "عملت المصيبة الكبيرة وأتهببت قصيت شعري والغريب إنها أعجبتني جداً وحاساها ستايلش موت".

من ناحيتها، استغربت نادين نسيب نجيم كيف يقوم بعض النجوم بشراء المعجبين على موقع "فيس بوك"، من دون أن يحققوا نجاحات في أعمالهم، إذ عبّرت عن ذلك من خلال تغريدة نشرتها باللغة الإنجليزية على حسابها في "تويتر".

وبعيداً عن الفن، سجّل الفنان وائل كفوري موقفاً داعماً للبيئة، ودعا الجميع إلى عدم رمي النفايات من السيارة فغرّد: "تا نحافظ عا الحضارة وتبقى بلادي منارة لازم نتعلم ما نكب قَشّي من السيارة".

أما يارا، فكان نشاطها رياضياً هذا الأسبوع، حيث أحيت حفلاً فنياً لنادي الحكمة اللبناني، وبدوره قام رئيس النادي بتكريمها.

من جهتهما، قام عاصي الحلاني ونادين الراسي بتكريم الفنان وجدي شيا بعد وفاته من خلال توقيع ألبوم مسرحية "شمس وقمر" التي هي من تأليفه.

أما أصالة، فقامت بمعايدة الفنانة سميرة سعيد بمناسبة عيد ميلادها، ووصفتها بالحساسة والدافئة.

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