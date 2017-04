"pk" الرابح الأكبر في حفل جوائز Star Guild الهندية

نال فيلم "pk" العديد من الجوائز في حفل Star Gild Awards 2015 الهندية الذي أقيم في مومباي يوم الأحد المنصرم وبحضور أهم نجوم بوليوود.

وتواجد في الحفل النجم الهندي الشهير Amitabh Bachchan، الذي أدّى أغنية خاصة من فيلمه القادم " Shamitabh"، فيما تولى النجم Salman Khan تقديم الحفل وتوزيع الجوائز.

وهذه لائحة بأهم الجوائز والفائزين في حفل Star Gild Awards 2015:

Lifetime Achievement Award: Rakesh Roshan

The Guild Presidents Awards: Highway, Mary Kom

Gionee Most Stylish Youth Icon: Alia Bhatt

Bajate Raho Dialogue of the Year by RED FM: Mary Kom

AK ABAAS award for social consciousness in Cinema: CityLights

Star Plus Shining Superstar Award: Shraddha Kapoor

Hindustan Times Celebrity for a cause: Priyanka Chopra

Entertainer of the Year: Deepika Padukone