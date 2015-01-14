صورة - تريزيجيه يرفع صورة زميله المصاب وهو يحتفل بهدفه

من هو اللاعب الذي رفع محمود حسن "تريزيجيه" صورته وهو يحتفل بهدفه في مرمى منتخب غانا.

تريزيجيه قائد المنتخب الأوليمبي هز شباك غانا من ركلة جزاء خلال لقاء ودي يقام مساء الثلاثاء على أرض الدفاع الجوي.

وجاء الهدف بعد ركلة الجزاء التي حصل عليها زميل تريزيجيه في النادي الأهلي، كريم بامبو.

وبعد الهدف، رفع تريزيجيه صورة أحد اللاعبين للاحتفاء به وإهداء الهدف له.

هذا اللاعب هو محمود متولي زميل تريزيجيه في المنتخب الأوليمبي، والذي يغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم.

ذلك بسبب إصابة متولي بقطع في الرباط الصليبي للركبة، في المباراة نفسها التي شهدت إصابة حسني عبد ربه كذلك.