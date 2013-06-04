ماذا ارتدت النجمات في حفل CFDA؟

ينتظر المصمّمون الأمريكيّون حفلة جوائز CFDA بفارغ الصبر، ليكرّم الأبرز بينهم على إنجازاته في هذا المجال. ولم تخلُ الحفلة من أجمل الممثلات وعارضات الأزياء المتألّقات بتصاميم مصمّميهم المفضّلين كذلك.

خطف المصمّمان المبدعان Jack McCollough و Lazaro Hernandezمصمما دار Proenza Schouler جائزة مصمّم العام للأزياء النسائيّة للمرة الثالثة. أمّا في ما يخصّ الأزياء الرجاليّة فقد تميّز بها المصمّم Thom Browne. كما فاز المصمّم Phillip Lim بجائزة أفضل مصمّم اكسسوارات. وقد كُرّم المصمّم Oscar de la Renta بجائزة المؤسّسين لعام 2013.

أجمل ما لفتنا في هذه الحفلة هو إطلالات النجمات اللواتي رصّعن السجّادة الحمراء. فقد تألّقت الجميلة Rooney Mara بفستان أسود قصير من الأمام، من تصميم Calvin Klein، وارتدت الممثلة Jessica Chastian فستاناً باللون نفسه، من تصميم Givenchy. أمّا الجميلة Nicole Richie فقد ارتدت فستاناً بسيطاً وبرّاقاً من Marc Jacobs.

شاهدي أجمل الإطلالات من حفلة CFDA ، وأخبرينا برأيك.