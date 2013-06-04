أخبار عاجلة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
فيديو| اللقطات الأولى لوصول السيسي لمقر إقامته بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

ماذا ارتدت النجمات في حفل CFDA؟

Google+ Print
ماذا ارتدت النجمات في حفل CFDA؟ ماذا ارتدت النجمات في حفل CFDA؟

ينتظر المصمّمون الأمريكيّون حفلة جوائز CFDA بفارغ الصبر، ليكرّم الأبرز بينهم على إنجازاته في هذا المجال. ولم تخلُ الحفلة من أجمل الممثلات وعارضات الأزياء المتألّقات بتصاميم مصمّميهم المفضّلين كذلك.
خطف المصمّمان المبدعان Jack McCollough و Lazaro Hernandezمصمما دار Proenza Schouler جائزة مصمّم العام للأزياء النسائيّة للمرة الثالثة. أمّا في ما يخصّ الأزياء الرجاليّة فقد تميّز بها المصمّم Thom Browne. كما فاز المصمّم Phillip Lim بجائزة أفضل مصمّم اكسسوارات. وقد كُرّم المصمّم Oscar de la Renta بجائزة المؤسّسين لعام 2013.
أجمل ما لفتنا في هذه الحفلة هو إطلالات النجمات اللواتي رصّعن السجّادة الحمراء. فقد تألّقت الجميلة Rooney Mara بفستان أسود قصير من الأمام، من تصميم Calvin Klein، وارتدت الممثلة Jessica Chastian فستاناً باللون نفسه، من تصميم Givenchy. أمّا الجميلة Nicole Richie فقد ارتدت فستاناً بسيطاً وبرّاقاً من Marc Jacobs.
شاهدي أجمل الإطلالات من حفلة CFDA ، وأخبرينا برأيك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي