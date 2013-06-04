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Just Cavalli يظهر الجانب الناعم في آخر مجموعاته

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Just Cavalli يظهر الجانب الناعم في آخر مجموعاته Just Cavalli يظهر الجانب الناعم في آخر مجموعاته

تتميّز محبّات المصمّم الإيطاليّ "روبرتو كفالي" Roberto Cavalli بستايل جريء ومتجدّد دائماً. ولكنّه في مجموعة Just Cavalli Resort 2014 ركّز المصمّم على الجانب الناعم في تصاميمه، ليُعطيها لمسة صيفيّة منعشة.
ازدحمت الأزياء بطبعات الورود والأزهار اليابانيّة ذات الألوان الصيفيّة الجذابة، مدموجة بكلّ تأكيد مع طبعة النمر التي يعتمدها المصمّم في معظم تصاميمه. وقد جاءت هذه المجموعة متنوّعة بطبعاتها وتصاميمها لتؤكّد لنا بأنّه لا يوجد من يُحسن التعامل مع الطبعات المختلفة مثل المصمّم الإيطالي المبدع "روبرتو كفالي" Roberto Cavalli.
شاهدي صور مجموعة Just Cavalli Resort 2014 ، وأخبرينا برأيك.

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