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تامر حسني يحلم لابنته!

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تامر حسني يحلم لابنته! تامر حسني يحلم لابنته!

أعرب الفنان تامر حسني عن سعادته بإنجابه طفلته الأولى "تاليا"، موضحاً أنّه بعد إنجابها انتقلت أحلامه إليها، حيث يتمنّى من الله أن يهبها هي كلّ شيء حلو.
وأضاف تامر في لقائه مع الإعلاميّة راندا جبر، في برنامج (صباح الخير يا عرب) على "أم بي سي"، على هامش مهرجان "موازين" في المغرب، أنّه شعر كيف أنّ والده ووالدته كانوا يتلهّفون عليه، حينما يشعر بأيّ تعب، لأنّه شعر بالفعل بهذه اللحظات مع "تاليا".
في النطاق الفنيّ، أوضح تامر أنّه حينما يعود إلى سيعقد جلسات عمل مع المخرج محمد سامي للاتفاق على تفاصيل فيلمه المقبل.
وفي نهاية اللقاء، تمنّى تامر أن تزول الأحزان عن كلّ البلدان العربيّة، وأن تعمّ الفرحة الجميع، ليحتفل بالغناء على الأراضي العربية.

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سيدتي

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