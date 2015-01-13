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اختلاس نصف مليون درهم من سوبر ماركت

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اختلاس نصف مليون درهم من سوبر ماركت اختلاس نصف مليون درهم من سوبر ماركت

نظرت محكمة استئناف أبوظبي في جلستها أمس، قضية اتهام 4 فلبينيين بينهم رجل و3 نساء، تتهمهم النيابة العامة، بسرقة نصف مليون درهم من أحد محال «السوبر الماركت» الكبيرة في أبوظبي. وكانت الشرطة انتقلت إلى موقع المحل، بناء على بلاغ من أحد المسؤولين بمحل، يتهم فيه 4 موظفين فلبينيين بالسوق باختلاس المبلغ، وفتحت الشرطة تحقيقاً فورياً في الحادث، منطلقة من المعلومات التي أوردها مسؤول المحل بالبلاغ، حيث كشف في بلاغه للشرطة أنه عثر على وجود عجز مالي كبير في العهد المالية التي تحت أيدي أربع موظفين، كما أنهم عجزوا على تبرير أسباب هذا العجز الذي بلغ 500 ألف درهم، ما دفعه إلى رفع الأمر للشرطة للتحقيق فيه.

واستدعت المحكمة خلال جلستها أمس، الموظفين الأربعة وواجهتم بما هو منسوب إليهم، حيث اعترف المتهم الرابع باختلاس المبلغ لنفسه من دون وجه حق، وقال: إنه قام بالجريمة لحسابة الخاص، ومن دون علم باقي المتهمين، وأنه قام بإعادة نحو 260 ألف درهم إلى حساب المحل، فيما أنكر باقي المتهمين جميع التهم المنسوبة إليه. وقررت هيئة المحكمة حجز القضية للحكم إلى جلسة 19 الجاري.

.. وسرقة محل تجاري

ونظرت محكمة استئناف أبوظبي، بقضية متهم فيها باكستاني، بتهمتي سرقة مبالغ مالية تقدر بـ27 ألف درهم من أحد المحال التجارية في أبوظبي، فضلاً عن إتلاف محتويات المحل وكسر الباب الزجاجي والقفل الخاص به. وكانت محكمة أول درجة قد أدانت المتهم وقضت بمعاقبته بالسجن لمدة 6 أشهر مع الأبعاد عن الدولة. وقررت المحكمة حجز القضية للحكم إلى جلسة 19 الجاري

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