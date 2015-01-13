القبض على متهم استولى على مبالغ مالية من مواطنين بدعوى تعينهم في شركة الكهرباء

تمكن ضباط قسم مباحث الأموال العامة بالإسماعيلية من ضبط المتهم “محمد ع ع – 43 سنة – فني بشركة الكهرباء سابقًا”، ومقيم بجاردن سيتى ــ دائرة قسم ثالث مطلوب للتنفيذ عليه في عدد “9″ قضايا بلغ إجمالي مدة العقوبة فيها الحبس 7 سنوات و9 أشهر بتهمة ” تبديد ، إصابة خطأ ” و مطلوب ضبطه وإحضاره في القضيتين رقمي “5530/2014″ جنح قسم ثان بتهمة “تزوير”، و”235/2015″ جنح قسم ثالث بتهمة “نصب واحتيال”، وذلك لقيامه بالنصب والاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين بدعوى تعيينهم في شركة الكهرباء وإيهامهم أنه يعمل مهندس بالشركة وعلى علاقة بكبار المسئولين، ولم يف المتهم بالتزامه قبلهم.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وأبدى استعداده لرد المبالغ المالية التي قام بالاستيلاء عليها.