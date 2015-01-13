أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة -
مساء الأنوار - حلقة الثلاثاء 4 إبريل 2017 -
مجدي عبد الغفار يصل تونس للمشاركة بمؤتمر وزراء الداخلية العرب -
8 الصبح - بالأمس فقد الوسط الفني الناقد الفني سمير فريد عن عمر يناهز 73 عاماً -
8 الصبح - النجمة أمينة خليل تشارك فى حملة "متلخصنيش فى كلمة" لدعم مصابي التوحد -
8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - اللواء سمير فرج يوضح أهمية زيارة الرئيس السيسى اليوم "للبنتاجون" لعودة المعونة الأمريكية -
8 الصبح - د/رضا حجازي يتحدث عن نظام البوكليت ويكشف حقيقة إقرار"عقوبة السجن" للغش بالإمتحانات -
8 الصبح - تقرير يوضح توزيع الأسئلة والدرجات فى نظام البوكليت الجديد للثانوية العامة -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

مجلس أمناء صندوق “تحيا مصر” يعقد إجتماعه الأول برئاسة رئيس الوزراء

Google+ Print
مجلس أمناء صندوق “تحيا مصر” يعقد إجتماعه الأول برئاسة رئيس الوزراء مجلس أمناء صندوق “تحيا مصر” يعقد إجتماعه الأول برئاسة رئيس الوزراء

المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء

ترأس المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الإجتماع الأول لمجلس أمناء صندوق “تحيا ” وذلك بحضور فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، وقداسة بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، ووزراء التخطيط، والمالية، والعدل، والإستثمار، بالإضافة إلى ستة أعضاء من الشخصيات العامة، هم، الدكتور على جمعة، اللواء محمد أمين إبراهيم نصر، المهندس نجيب ساويرس، المهندس محمد الأمين، باسل أسامة الباز،وريهام فؤاد أبو الفتوح.

وقال المهندس إبراهيم محلب بأنه تم الإتفاق خلال الإجتماع، على تخصيص دور كامل بمبنى مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، والكائن بمصر الجديدة، ليكون مقراً لصندوق “تحيا مصر”.

كما تم تشكيل لجنتين، الأولى تضم وزير التخطيط، ود. على جمعة، واللواء محمد أمين نصر، وباسل الباز، تتولى إعداد الهيكل المالى والإدارى والفنى للصندوق، بالإضافة إلى وضع معايير إختيار المدير التنفيذى للصندوق، واللجنه الثانية بعضوية وزير الإستثمار واللواء محمد أمين ستقرر كيفية التصرف فى التبرع الذى ورد للصندوق بـ 200 سيارة نصف نقل، من إجمالى 1000 سيارة، وآلية التصرف فى التبرعات العينية بوجه عام، على أن تجتمع اللجنتان فى أول الأسبوع القادم، وسيعاود مجلس الأمناء الإجتماع بعد أسبوعين.

كما تم الإتفاق على ضرورة أن يكون هناك مبلغ محدد من أموال الصندوق يتم وضعه كوديعة بنكية، ويصرف من فوائده على المشروعات الخدمية والتنموية المختلفة بالإضافة إلى التبرعات الجديدة، حتى نضمن إستمرارية الصندوق فى أداء دوره.

كما تم الإتفاق، خلال الإجتماع، على تحديد مبلغ للخدمات الإجتماعية والمشروعات التنموية وشعار محدد يتم وضعه على جميع المشروعات التنموية والخدمية التى سينفذها صندوق “تحيا مصر”، بالإضافة إلى ضرورة إعداد حملة إعلامية تستهدف التعريف بأنشطة الصندوق، مع جمع التبرعات بصورة دائمة، لضمان إستمرارية تقديم الخدمات المختلفة، كما سيتم دراسة المشاركة فى مشروعات إستثمارية تُدر ربحاً للصندوق.

وأكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء أن صندوق “تحيا مصر” له أهداف كثيرة، حيث يجب أن تنمو موارده، وسيكون له تأثير كبير على المجتمع، وسيحقق مردودات إيجابية، مشيراً إلى أنه إلتقى خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، بالجالية المصرية هناك، الذين أكدوا أنهم أسسوا صندوقاً هناك بإسم “تحيا مصر” لجمع تبرعات المصريين فى أمريكا، وإرسالها لمصر لتنفيذ مشروعات خدمية لأبناء الوطن.

تجدر الإشارة إلى أنه سبق أن صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 139 لسنة 2014، بإنشاء صندوق “تحيا مصر”، وطبقاً للمادة السادسة من القرار، يختص الصندوق بما يأتى: معاونة أجهزة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية، تطوير العشوائيات، الحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين، المشروعات متناهية الصغر، مشروعات البنية التحتية، مشروعات صغيرة للشباب، وغير ذلك من المشروعات التى تسهم فى دعم الموقف الإجتماعى والإقتصادى بالدولة، بالإضافة إلى إقامة مشروعات تنموية تقوم عليها شركات جديدة مملوكة ملكية تامة للصندوق، أو يسهم فى رأسمالها، طبقا للقواعد والضوابط التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم»

الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم»

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة

«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية

«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية