النيابة العامه : الضابط المختطف بسيناء تم قتله برصاصتين في الرأس

أصدر المستشار هشام بركات النائب العام قرارا بالتصريح بدفن جثمان الضابط الشهيد النقيب أيمن السيد الدسوقي الضابط بشرطة أمن الموانىء بمنفذ رفح، وذلك عقب توقيع الكشف الطبي عليه، والذي كان قد تم اختطافه وقتله بمعرفة عناصر إرهابية بمحافظة شمال سيناء.

وتبين من توقيع الكشف الطبي على جثمان الضابط الشهيد أن سبب الوفاة إصابته بطلقتين في الرأس.

وكان الضابط الدسوقي قد تم اختطافه يوم “الأحد” أثناء عودته لمقر عمله مستقلا سيارة أجرة بمنطقة الوفاق على الطريق الدولي رفح – الشيخ زويد.. وقامت النيابة العامة على الفور بمباشرة التحقيقات في الواقعة، واستجوبت قائد السيارة الأجرة والذي أدلى بأوصاف الجناة وأمرت بإجراء التحريات اللازمة حول ظروف الواقعة ملابساتها.

وقامت الأجهزة الأمنية والمعلوماتية بتنفيذ عملية شاملة ضمن عناصر من القوات المسلحة والقوات الخاصة والأمن المركزي وقطاع الأمن العام ومديرية أمن شمال سيناء، وتم إحكام السيطرة وتضييق الخناق على الجناة مرتكبي واقعة الاختطاف وحصارهم، مما أدى لحدوث مواجهات مع بعض العناصر الإرهابية، على نحو أسفر عن مقتل عدد منهم وضبط العديد من الأسلحة النارية.

وذكرت النيابة أنه نظرا لتواجد القوات بكثافة بأماكن الحصار واستمرار العمليات، فقد تم تضييق الخناق على الخاطفين، والذين سارعوا إلى قتل الضابط المختطف بإطلاق أعيرة نارية صوب رأسه، فأودت بحياته وتم العثور على الجثمان بمنطقة شرق المقاطعة.

ونبهت النيابة العامة على كافة وسائل الإعلام ضرورة الالتزام بقرار حظر النشر الصادر في التحقيقات المتعلقة بالقضية، وذلك بجميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وجميع الصحف والمجالات والصحف القومية والحزبية والمستقلة اليومية والاسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها أيا كانت، وكذلك المواقع الالكترونية على شبكة الانترنت، وذلك لحين الانتهاء من التحقيقات ، عدا البيانات التي تصدر عن مكتب النائب العام بشأنها.