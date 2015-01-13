هل سيكون الفضي لون إطلالات السجادة الحمراء لهذا العام؟

على الرغم من أن انطلاقة العام الجديد لم يمضِ عليها سوى أيام معدودة، إلا أن اتجاهات الموضة لإطلالات السجادة الحمراء أصبحت محددة بمضي عدد من الاحتفالات خلال الأسبوع الماضي، وقد لاحظنا أن اللون الفضي أحد أبرز الألوان التي ظهرت على السجادة الحمراء.

في حفل "Golden Globes 2015" ظهرت العديد من الإطلالات الفضية الرائعة، منها: إطلالة داكوتا جونسون Dakota Johnson الرائعة من "Chanel"، وإطلالة جينيفر لوبيز Jennifer Lopez الملكية من زهير مراد، ولا يمكن أن ننسى الإطلالة العصرية الأنيقة التي اختارتها Emma Stone ببدلة جمعت الفضي والأسود بطريقة أنيقة من "Lanvin"، وقبل ذلك أقيم حفل "Peoples Choice"، حيث اختارت مقدمة الحفل Allison Janney تصميماً براقاً من المصمم راني زاخم.

كما كان اللون الفضي أحد الألوان البارزة خلال العام الماضي، ومن أجمل الإطلالات الفضية: إطلالة سيلينا غوميز Selena Gomez بفستان من ""Gucci، وإطلالة إيمي أدامز Amy Adams بفستان فضي جميل في حفل "Met Gala".

شاهدي معنا أجمل الإطلالات الفضية من نجمات هوليوود، ولا تترددي في اختيار هذا اللون لمناسباتك المقبلة.

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