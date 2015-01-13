المحكمة: شهادة ضابط واقعة حمام رمسيس لا تستقيم مع العقل والمنطق

أودعت محكمة جنح الازبكية برئاسة المستشار ايهاب الراهب حيثيات حكمها فى قضيه اتهام 26 متهم بالشذوذ الجنسى فى حمام باب البحر بمنطقة رمسيس.

اكدت المحكمة ان انها لاتطمئن لشهادة الضابط محرر الواقعه بما اورده فى التحقيقات من قيامه بإقتحام غرفه المغطس ومشاهدته للمتهمين وهم يقومون بممارسه الفجور .

> واضافت المحكمة ان شهادة الضابط لاتستقيم مع العقل او الواقع من قيامه بإقتحام الغرفه محل الواقعه ومشاهدة المتهمين وتحديد دور كلا منهم، بل ويظل المتهمين فى ممارسه فجورهم بعد ان دخل الضابط والقوة الشرطيه المصطحبه عليهم وابصاره لجريمتهم بشكل لا يتواءم مع منطقيه الامور.

أشارت المحكمة انها اطمأنت الى تقرير الطب الشرعى الذى اكد ثبوت يقينا ان 23 متهما من ضمن المتهمين لا توجد بهم اى مظاهر تدل على اتيانهم من الخلف لوطا .

> وعن المتهمين الثلاثه الاخرين اثبت تقرير الطب الشرعى الخص بهم ان منطقه الشرج خاليه تماما من اى مظاهر او علامات تدل على تكرار ممارستهم للواط وهو مايتنافى مع ما قرره ضابط الواقعه من اعتياد المتهمين على ممارسه الفجور.

كما اوضحت المحكمة ان تقرير الطب الشرعى يتنافى مع محضر الواقعه وما اورده الضابط من ان استخدام الكريمات يمكن الا يحدث ثمه اثار لممارسه اللواط .

> كا جاء بالحيثيات ان محضر المضبوطات قد خلا من ثمه احراز وهو ما يتنافى تماما مع اسطره الضابط مفجر الواقعه فى محضره بأن المتهمين استخدموا بعض الادوات التى ضبطت اثناء قيامهم بممارسه الرذيله والفجور .