بدء إمتحانات الشهادة الابتدائية بالمنوفية والمحافظ يتفقد اللجان بالمدراس

بدأت، صباح اليوم الثلاثاء، بمحافظة المنوفية امتحانات الشهادة الإبتدائية بمدارس المحافظة المختلفة، بمادتى اللغة العربية والتربية الدينية بعد الانتهاء من إمتحانات النقل.

وقال الدكتور عبد الله عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية إن إجمالى الطلاب الذين سيؤدون الامتحانات بالصف السادس الإبتدائى 75 الفا و957 تلميذا وتلميذة، على 10 إدارات بالمحافظة.

وأضاف عمارة، أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية، بمقر المديرية، متصلة بنحو 10 غرف عمليات فرعية بالمراكز، لتلقي الشكاوي من صعوبة الامتحانات، ورصد أية معوقات تعرقل سيرها، مضيفا أنه تم مخاطبة مديرية اﻷمن لتأمين اللجان التي تم تجهيزها وتدعيمها بكافة اﻹمكانيات وتكليف قوة أمنية بالقرب من كل مدرسة للتعامل الحاسم مع أية أعمال تخريبية.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم انه قام بتفقد سير الامتحانات وقام بالمرور على عدد من المدارس مثل مدرسة الوحدة المجمعة بزرقان بمركز تلا ، ومدرسة كمشيش الابتدائية بنات ، ومدرسة محمد عبد الله بنين ، ومدرسة الوحدة المجمعة بالبتانون ، ومدرسة الكوم الاخضر بنات.

وتفقد الدكتور أحمد شيرين فوزي محافظ المنوفية، صباح اليوم، مدرسة الثانوية القديمة بنات، للإطمئنان علي سير عملية إمتحانات الفصل الدراسي الاول ، حيث يؤدى طلبة المرحلة الثانوية بصفيها الأول والثاني إمتحانات مادتى الجغرافيا والكيمياء.

وأطمئن المحافظ علي سير الإمتحانات ومتابعة الإجراءات المقرر إتخاذها لضبط عملية الإمتحانات، موجها بسرعة حل أي مشاكل قد تواجه الطلاب والطالبات والتأكد من أن الإمتحانات في مستوي الطالب المتوسط ومطابقة للمناهج الرداسية، وشدد المحافظ علي ضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب أثناء فترة الإمتحان وتوفير الأجواء المناسبة التي تساعد الطلبة علي التركيز وأيضا توفير الإسعافات الأولية تحسبا لأي طوارئ قد تحدث .