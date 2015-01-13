مجلة Woman's Day تنفرد بخبر تبني أنجلينا جولي لطفل سوري

انفردت مجلة Woman's Day بنشر خبر مفاده أن النجمة العالمية Angelina Jolie وزوجها Brad Pitt تبنيا رسمياً طفلاً سورياً.

وذكرت المجلة أنه بعد عدة أشهر من المفاوضات السرية استطاعت النجمة الحصول على الموافقة، واستكمال جميع الإجراءات القانونية بتبني طفل من سوريا توفي والداه في الحرب، ويعيش في مجمع اللاجئين السوريين الموجود بتركيا.

وكانت Angelina قد تعرفت إلى الطفل موسى خلال إحدى زياراتها مخيم اللاجئين، باعتبارها سفيرة الأمم المتحدة للاجئين والنازحين في وقتٍ سابق من العام الماضي.

وعن تفاصيل انتقاء هذا الطفل قال مسؤول الإغاثة، بحسب المجلة أيضاً: "لقد تعرفت Angelina إلى الطفل من المترجمة الخاصة بها. وعندما رآها موسى البالغ من العمر سنتين لأول مرة كان يبتسم بسعادةٍ كبيرة، ولكن النجمة لم تستطع أن تسيطر على دموعها، وقبل أن تصل إليه تقدم إليها وعانقها، وهي كانت حنونة وعاطفية معه للغاية، الأمر الذي أضحك الجميع رغم تأثرهم".

يُذكر أنه في حال تأكد هذا الخبر سينضم موسى لعائلة Angelina Jolie و Brad Pitt المؤلفة من 6 أطفال 3 منهم بالتبني.