مصرع سائق تحت عجلات القطار في المنيا

لقي سائق مصرعه، أسفل عجلات القطار في المنيا، حيث تلقى مأمور مركز سمالوط، بلاغ يفيد بورورد بلاغ من غرفة عمليات النجدة، باصطدام القطار رقم “189″ أسوان – القاهرة، بأحد الأشخاص، مما تسبب في وفاته، بناحية كوبري الشريعي.

تبين بالانتقال والفحص أن الجثة لذكر في العقد الرابع من العمر، مبتور الرأس والأطراف، ولم يتم العثور بطيات ملابسه علي أي اوراق تدل علي شخصيته.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي المنيا العام، وفي وقت لاحق، حضر إلى المركز شخص يدعي “شعبان عبدالله سلطان” -70 سنه- فران، من مغاغة، وقرر أن الجثه تخص شقيقه “فتحي محمد عبدالله” -45 سنه- سائق، ولم يتهم احد بالتسبب في وفاته.