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«التعليم العالي» تحذر من جامعات وهمية

  • مصر
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شددت وزارة التعليم العالي للمرة الثانية أنه لا يوجد كيان أو مؤسسة تعليمية معترف بها بما يعرف بالجامعة السويسرية أو جامعة سمارت في حتى الآن.

وطالبت الوزارة أولياء الأمور والطلاب توخي الحذر في التعامل مع الكيانات غير الشرعية والوزارة إذ تخلي مسؤوليتها القانونية عن أي نوع من أنواع التعامل مع هذه المؤسسات.

وأكدت الوزارة على ضرورة الاتصال بقطاع التعليم بالوزارة (27923925) والمجلس الأعلى للجامعات (35697689) للاستعلام عن مدى قانونية المؤسسات التعليمية الخاصة.

كما قررت الوزارة إحالة ما يسمى جامعة كاليفورنيا ميرامار للتحقيق.

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