"سيدتي" تكرّم مايا دياب في حفل "وجوه من لبنان"

تمّ تكريم الفنانة مايا دياب ضمن فئة أفضل نجمة استعراضيّة لعام 2012، في حفلة ضخمة أقامتها مؤسّسة "فور ليبانون" في كازينو لبنان، بحضور نخبة من الوجوه الاجتماعيّة والفنيّة والإعلاميّة.

وقد سلّمت مديرة تحرير "سيدتي" و"سيدتي نت" الزميلة كاتيا دبغي، ورئيس تحرير موقع "ليبانون فايلز" الزميل داني حداد الجائزة لمايا دياب.

وقد كشفت مايا في كلمة مقتضبة عن مرض والدتها، وعن تلقيها هذا الخبر المؤسف قبل ساعات من بدء الحفلة، مشدّدة على أنّها تغلّبت على حزنها كرمى لجمهورها وللجهة الداعية، وهي حضرت إلى الحفلة لتُشارك في المناسبة الهامّة بكلّ القوة التي اعتبرتها من شيم النجاح والنجومية.

إلى جانب مايا دياب تمّ تكريم العديد من الوجوه والشخصيات في مختلف المجالات، من ضمنا أسامة الرحباني، نادين الراسي، يوسف الخال، طوني حنّا، مارسيل غانم، المخرج سيمون أسمر، جورج خبّاز، منى أبو حمزة، فضلاً عن غيرهم من الوجوه الفنيّة والإعلاميّة التي من تسلّمت جوائزها من شخصيّات معروفة، حضرت الحفلة وقدّمت المكرّمين على التوالي.