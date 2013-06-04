إنتحار الممثلة الهندية jiah khan

مومباي- سيدتي نت

عثر على جثة نجمة بوليوود، الممثلة الهندية، jiah khan، داخل منزلها في مومباي، في ما يُعتقد أنّه انتحار نتيجة الشعور بالإحباط.

وأفادت وسائل إعلام أنّ jiah khan شنقت نفسها بعد فترة من شعورها بالإحباط بسبب مشاكل شخصيّة في حياتها.

وكانت jiah khan البالغة من العمر 25 عاماً، واسمها الأصلي "نفيسة خان"، ولدت في نيويورك، ونشأت في بريطانيا، ثمّ عادت مع والدتها إلى مومباي قبل بضع سنوات لتبدأ مشوارها الفنيّ.

وسيتم تشريح جثة نجمة فيلم "نيشباد" للتحقّق من أسباب الوفاة، فيما لم يتمّ العثور على رسالة انتحار.