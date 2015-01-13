إيران تدين الهجوم على مسجد في مدينة روالبندي الباكستانية

أدانت إيران بشدة الهجوم الإرهابي الأخير على مسجد شيعي في مدينة “روالبندي” الباكستانية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية مرضيه الأفخم حسبما نقلت قناة “برس تي في” الإيرانية اليوم أن الجمهورية الإسلامية تدين هذا العمل الإرهابي ضد الأبرياء وتعتبر أنه يخالف تعاليم الإسلام والقيم الإنسانية.

وأشارت الأفخم إلى أن هذه الأعمال تتماشى مع مصالح أعداء الشعب الباكستاني والأمة الإسلامية.

يذكر أن 7 أشخاص على الأقل قد قتلوا فيما أصيب 15 آخرون في انفجار قوي وقع بمسجد في منطقة “بوتوهار” في إقليم “البنجاب”.

أ ش أ