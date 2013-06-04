الاتحاد الأوروبى يهنئ رئيس الوزراء الفلسطينى الجديد

هنأت المفوضة السامية للشئون الخارجية والأمن لدى الاتحاد الأوروبى كاترين آشتون الدكتور رامى حمد الله على تعيينه فى منصب رئيس الوزراء للسلطة الفلسطينية، وقالت آشتون فى بيان صحفى "لقد تم تعيين السيد حمد الله كرئيس للوزراء فى وقت تتزايد فيه الحاجه لاستئناف عملية السلام، وتتعاظم التحديات الصعبة من أجل فلسطين، معربة عن أملها فى العمل عن كثب مع الدكتور حمد الله من أجل بناء مؤسسات دولة فلسطينية ذات سيادة وتنعم بالاستقلال فى المستقبل على أساس احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان والعيش فى سلام وأمن مع الجيران.

كما أعربت فى الوقت نفسه عن خالص تقديرها لرئيس الوزراء المنتهية ولايته الدكتور سلام فياض لما بذله من جهد فى سبيل تعزيز السلطة الفلسطينية ودعم مسار بناء الدولة الفلسطينية المستقبلية.