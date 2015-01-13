«طرق دبي» تكرم شركاءها في إنجاز «الترام»

كرّم المهندس مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، الشركاء الاستراتيجيين من هيئات ودوائر حكومية في الإمارة، والمؤسسات الإعلامية، والمقاولين والاستشاريين، وذلك تقديراً لجهودهم وتعاونهم ومشاركاتهم الفاعلة في إنجاح جهود الهيئة خلال مختلف مراحل تنفيذ مشروع «ترام دبي»، بالإضافة إلى تكريم موظفي الهيئة الذين شاركوا في تحقيق هذا الإنجاز، كما تسلم مطر الطاير خلال الحفل شهادة موسوعة غينيس للأرقام القياسية، لأكبر شاشة تستخدم تقنية الخداع البصري التي تم فيها عرض مزايا ومقومات ترام دبي خلال حفل الافتتاح في نوفمبر الماضي، إذ بلغت مساحة الشاشة 393 مترا مربعا، تسلمها من سامر خلوف مدير مشروع في موسوعة غينيس.

وحضر حفل التكريم الذي أقيم بقاعة الوصل في مقر الهيئة اللواء خميس مطر المزينة قائد عام شرطة دبي، وسعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وخالد بن زايد مساعد مدير عام بلدية دبي لقطاع الشؤون الدولية والشراكة، وظاعن شاهين المدير التنفيذي لقطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام ورئيس تحرير صحيفة «البيان»، وأحمد المنصوري المدير التنفيذي لقطاع التلفزيون والإذاعة في مؤسسة دبي للإعلام، وسامي الريامي رئيس تحرير صحيفة الإمارات اليوم، وعدد من رؤساء وممثلي الدوائر الحكومية والمؤسسات والشركات، والشخصيات البارزة والإعلاميين.

مراحل

وقام الطاير بتكريم رؤساء وممثلي الهيئات والدوائر والمؤسسات الإعلامية والشركات، مشيدا بجهودهم وتعاونهم مع هيئة الطرق والمواصلات في كافة مراحل مشروع ترام دبي الذي يعد أول مشروع ترام خارج أوروبا يعمل بنظام تغذية الكهرباء الأرضي على الخط كاملاً، دون الحاجة لأسلاك هوائية لإمداده بالطاقة الكهربائية، مشيداً بجهود موظفي الهيئة وإخلاصهم في تنفيذ المشروع بطريقة احترافية، ساهمت في خروجه بالشكل الذي يليق بمكانة الإمارة.

وقال: «يعد ترام دبي من المشاريع الكبيرة والمعقدة، وتطلب إنجاز العمل تحالف عدة شركات عالمية من دول مختلفة، وتنسيقاً مع هيئات ودوائر حكومة دبي وعلى رأسها القيادة العامة لشرطة دبي، وبلدية دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والدفاع المدني، ونيابة السير والمرور، وهيئة الصحة بدبي وغيرها من الجهات، إضافة إلى التنسيق الداخلي في الهيئة بين القطاعات والمؤسسات».

تحديات كبيرة تنتظر فريق المشروع

أكد مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن النجاح والتميز اللذين حققتهما هيئة الطرق والمواصلات، في إنجاز مشروع ترام دبي، هما ثمرة لجهود التعاون من مختلف الشركاء الاستراتيجيين والمقاولين والاستشاريين، الذين عملوا بروح الفريق لتحقيق طموحات حكومة دبي، مشيراً إلى أن إنجاز المشروع وافتتاحه رسمياً حدث مهم، إلا أن هناك تحديات ومهام كبيرة تنتظر فريق العمل الذي يشرف على إدارة هذا المشروع، أهمها وضع برامج لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة في تشغيله وصيانته، وضمان التشغيل الآمن بما يحقق السلامة للركاب والممتلكات وكافة مستخدمي الطرق القريبة من منطقة المشروع.

مستويات

ويتطلب الاهتمام برفع مستوى التشغيل والصيانة، بما يضمن كفاءة التشغيل وإطالة عمر أصول المشروع، والالتزام بالبرامج الزمنية للتشغيل، إلى جانب تكثيف البرامج التوعوية لتثقيف مستخدمي الترام والطرق لتفادي وقوع أية حوادث، وإعداد برامج ومبادرات لجذب المزيد من الركاب لاستخدام هذه الوسيلة الحيوية، لتعزيز جهود الهيئة في تشجيع السكان والزوار على حد سواء لاستخدام وسائل النقل الجماعي في تنقلاتهم اليومية.