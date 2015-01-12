بالصور.. «أردوغان» يستقبل «عباس» بـ 16 جنديًا من القرون الوسطى

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، نظيره الفلسطيني محمود عباس أبومازن في القصر الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة.

وحرص «أردوغان» على مصافحة ضيفه «عباس» أمام عدسات وسائل الإعلام، ويقف خلفهم مجموعة جنود يلبسون زياَ عسكرياَ يعود لباس كل واحد منهم لإمبراطورية تركية مختلفة.

وذكرت وسائل إعلام تركية، أنه لأول مرة في تاريخ البلاد، يشارك مجموعة جنود في مراسم استقبال رسمية وهم يرتدون زياَ عسكرياَ يعود لـ 16 إمبراطورية تركية مختلفة.

ونشرت الصفحة الرسمية للرئيس التركي الصور، دون أن تذكر تعليقًا على صورة الـ 16 جنديًا، واكتفت بالقول: «الرئيس أردوغان يلتقي عباس أبومازن في احتفال بالقصر الرئاسي».

فيما وصف أحد متابعي صفحة «أردوغان» الصورة بـ«صورة رائعة تحكي تاريخ الأمة».