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هجوم على منزل إعلامي معارض في هونج كونج

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تعرض منزل ومكتب عملاق الإعلام المؤيد للديمقراطية في هونج كونج، جيمي لاي، لهجوم بقنابل المولوتوف نفذه أشخاص مقنعون.

وأفادت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينج بوست»، بأن الهجوم الأول وقع في تمام الساعة 01.45 بالتوقيت المحلي، واستهدف منزل لاي، 66 عاماً، نفذه شخصان مقنعان، قام أحدهما برمي قنابل «مولوتوف» على مدخل المنزل، مبيناً أن المؤسسات المعنية قامت بإطفاء الحريق الذي نشب جراء ذلك.

وبعد الهجوم الأول بـ 5 دقائق، تعرض مكتب شركة «نيكست ميديا»، المملوكة من قبل لاي، وتضم عدة وسائل إعلامية مختلفة، على رأسها صحيفة «آبل ديلي» لهجوم مماثل، حيث قامت الشرطة بالتحقيق في الحادثة، دون إلقاء القبض على أي مشتبهين.

وتعرض لاي، في نوفمبر الماضي، لهجوم من قبل مجموعة أشخاص، خلال المظاهرات المؤيدة للديمقراطية في هونج كونج، حيث عمدت المجموعة إلى إلقاء أعضاء حيوانات ميتة عليه.

وكان لاي قد غادر منصبه كرئيس لمجلس إدارة شركة «نيكست ميديا»، وجميع المناصب الإدارية العليا، فيما يستمر وضعه كمالك للحصة الأكبر من أسهم الشركة.

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