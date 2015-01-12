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تأجيل محاكمة 9 متهمين في قضية الانضمام لـ”داعش” بالشرقية

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تأجيل محاكمة 9 متهمين في قضية الانضمام لـ”داعش” بالشرقية تأجيل محاكمة 9 متهمين في قضية الانضمام لـ”داعش” بالشرقية

 

أرشيفية

قررت دائرة الإرهاب المنعقدة بمحكمة بلبيس الشرقية برئاسة المستشار صلاح حرير، اليوم الاثنين، تأجيل قضية محاكمة 9 متهمين في قضية الانضمام لـ”داعش”، والتحريض على العنف، وتعطيل الاستفتاء علي الدستور لجلسة 24 يناير الحالي لمناقشة شهود الإثبات.

كانت النيابة العامة قد ضمت 9 متهمين ومنهم الإرهابي عادل محمد ابراهيم وشهرته “عادل حبارة” في غضون شهر يناير الي قضية “داعش” والتحريض علي العنف وتعطيل الاستفتاء علي الدستور، وتكدير السلم العام والتلويح بالعنف واستعراض القوة.

كان جهاز الأمن الوطني قد تمكن من القبض علي الإرهابي عادل حبارة و8 من العناصر التكفيرية بـ “أبو كبير”، عقب تورطهم في عمليات إرهابية.

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