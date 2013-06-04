رسميا .. مانشستر سيتي يضم خيسوس نافاس مقابل 20 مليون يورو

سيفيليا (إسبانيا)، (إفي): أعلن نادي سيفيليا الإسباني عن انتقال لاعبه الدولي خيسوس نافاس إلى مانشستر سيتي الإنجليزي مقابل 20 مليون يورو، قابلة للزيادة إلى 26 مليون بحسب إنجازات اللاعب مع فريقه الجديد.

وأوضح النادي في بيان صدر عنه الليلة الماضية، أن نافاس سيوقع على عقد مع المان سيتي يمتد لخمسة مواسم وسيتقاضى راتبا سنويا صافيا قدره 2.5 مليون يورو.

وأشار سيفيليا إلى أنه وافق على الاستغناء عن خدمات اللاعب الذي وصفه بأنه فريد من نوعه، واضعا في الاعتبار رغبته في الرحيل، مبينا أن نافاس عليه اجتياز الاختبار الطبي في مانشستر سيتي.

وأضاف النادي أنه سيؤجل حفل الوداع للاعب إلى ما بعد انتهاء بطولة كأس القارات التي ستنطلق منتصف الشهر الجاري في البرازيل، ويشارك فيها نافاس مع منتخب إسبانيا.

ومن المعروف أن نافاس (27 عاما) بدأ مسيرته مع سيفيليا عام 2003 وشارك معه في 393 مباراة كما فاز معه ببطولتين في كأس ملك إسبانيا ولقبين في بطولة كأس الاتحاد الأوروبي وكأس السوبر الأوروبية وكأس السوبر الإسبانية.

وشارك نافاس مع منتخب إسبانيا في بطولتي كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا، وبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو2012".