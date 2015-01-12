أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة -
مساء الأنوار - حلقة الثلاثاء 4 إبريل 2017 -
مجدي عبد الغفار يصل تونس للمشاركة بمؤتمر وزراء الداخلية العرب -
8 الصبح - بالأمس فقد الوسط الفني الناقد الفني سمير فريد عن عمر يناهز 73 عاماً -
8 الصبح - النجمة أمينة خليل تشارك فى حملة "متلخصنيش فى كلمة" لدعم مصابي التوحد -
8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - اللواء سمير فرج يوضح أهمية زيارة الرئيس السيسى اليوم "للبنتاجون" لعودة المعونة الأمريكية -
8 الصبح - د/رضا حجازي يتحدث عن نظام البوكليت ويكشف حقيقة إقرار"عقوبة السجن" للغش بالإمتحانات -
8 الصبح - تقرير يوضح توزيع الأسئلة والدرجات فى نظام البوكليت الجديد للثانوية العامة -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

إحصلي على رموش طويلة مع ماسكارا SMOKY STRETCH الجديدة من MAKE UP FOR EVER

Google+ Print
إحصلي على رموش طويلة مع ماسكارا SMOKY STRETCH الجديدة من MAKE UP FOR EVER إحصلي على رموش طويلة مع ماسكارا SMOKY STRETCH الجديدة من MAKE UP FOR EVER

الإثنين 12-01-2015 15:39

بيروت- سيدتي نت

إظهري بعينين فاتنتين مع ماسكارا لكثافة فورية وتحديد عالي الدّقة بلون أسود مركّز من MAKE UP FOR EVER مستوحاة من خبراء تجميل وراء الكواليس. ماسكارا Smoky Stretch هي الأمثل للتلفزيون، الأفلام والصور فهي تمنح رموشك كثافة وتحديد عالي.
تتوفر هذه الماسكارا التي لا تتكتّل بلون واحد، الأسود، وهو اللون الأمثل لجميع النساء. تساهم الفرشاة بشكلها الخرطومي في تطبيق الكميّة المطلوبة من الماسكارا للحصول على رموش طويلة، محدّدة ومرتّبة. إنّ هذه الماسكارا مثالية لكل امرأة ترغب في الحصول على رموش طويلة ذات تقوس يمتد من جذورها لأطرافها بشكل فوري كلّ يوم.
كما بات الحصول على دخانية أمراً سهلاً مع مجموعة الماسكارا الواسعة من MAKE UP FOR EVER لرموش كثيفة، واضحة، ساحرة، محددة وبلون مركّز.
Smoky Extravagant هي ماسكارا مثالية لرموش طويلة للغاية، و كثيفة، و ذات تقوس يمتد من جذورها لأطرافها لنظرة مبهرة عن بعد وغير متكتلة عن قرب.
Aqua Smoky Extravagant مثالية لعيون ساحرة لا تُقاوم. تمنح صبغاتها المركّزة نظرة جذابة. كما تضمن مقاومتها الشديدة للماء رموش جميلة تدوم طويلاً ... حتّى بأشد الظروف.
Smoky Lash هي ماسكارا ذات صبغات عالية تمنح كثافة للرموش وطولاً وتقوساً فورياً. توفر تركيبتها وشكل الفرشاة تغطية كاملة لرموش كثيفة للغاية وعيون محددة.
Aqua Smoky Lash هي ماسكارا مقاومة للماء تمنح كثافة للرموش وطولاً وتقوساً فورياً.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
خاص مع سيف: تغييرات الزمالك في عيون رموزه

خاص مع سيف: تغييرات الزمالك في عيون رموزه