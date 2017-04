إحصلي على رموش طويلة مع ماسكارا SMOKY STRETCH الجديدة من MAKE UP FOR EVER

بيروت- سيدتي نت

إظهري بعينين فاتنتين مع ماسكارا لكثافة فورية وتحديد عالي الدّقة بلون أسود مركّز من MAKE UP FOR EVER مستوحاة من خبراء تجميل وراء الكواليس. ماسكارا Smoky Stretch هي الأمثل للتلفزيون، الأفلام والصور فهي تمنح رموشك كثافة وتحديد عالي.

تتوفر هذه الماسكارا التي لا تتكتّل بلون واحد، الأسود، وهو اللون الأمثل لجميع النساء. تساهم الفرشاة بشكلها الخرطومي في تطبيق الكميّة المطلوبة من الماسكارا للحصول على رموش طويلة، محدّدة ومرتّبة. إنّ هذه الماسكارا مثالية لكل امرأة ترغب في الحصول على رموش طويلة ذات تقوس يمتد من جذورها لأطرافها بشكل فوري كلّ يوم.

كما بات الحصول على عيون دخانية أمراً سهلاً مع مجموعة الماسكارا الواسعة من MAKE UP FOR EVER لرموش كثيفة، واضحة، ساحرة، محددة وبلون مركّز.

Smoky Extravagant هي ماسكارا مثالية لرموش طويلة للغاية، و كثيفة، و ذات تقوس يمتد من جذورها لأطرافها لنظرة مبهرة عن بعد وغير متكتلة عن قرب.

Aqua Smoky Extravagant مثالية لعيون ساحرة لا تُقاوم. تمنح صبغاتها المركّزة نظرة جذابة. كما تضمن مقاومتها الشديدة للماء رموش جميلة تدوم طويلاً ... حتّى بأشد الظروف.

Smoky Lash هي ماسكارا ذات صبغات عالية تمنح كثافة للرموش وطولاً وتقوساً فورياً. توفر تركيبتها وشكل الفرشاة تغطية كاملة لرموش كثيفة للغاية وعيون محددة.

Aqua Smoky Lash هي ماسكارا مقاومة للماء تمنح كثافة للرموش وطولاً وتقوساً فورياً.