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النائب العام يصدر قراراً بحظر النشر فى قضية «ضابط سيناء المختطف»

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النائب العام يصدر قراراً بحظر النشر فى قضية «ضابط سيناء المختطف» النائب العام يصدر قراراً بحظر النشر فى قضية «ضابط سيناء المختطف»

هشام بركات، النائب العام

أمر النائب العام، المستشار هشام بركات، بحظر النشر في قضية الضابط بقوات أمن الموانىء بشمال سيناء المختطف ”أيمن الدسوقي”، والذى اختطفه إرهابيون، أمس الأحد، أثناء عودته من إجازته.

والضابط المختطف يدعى “أيمن الدسوقي” وهو يعمل بهيئة أمن الموانئ بمعبر رفح وكان يستقل أتوبيس الموظفين العاملين بمعبر رفح البري علي الطريق الدولي العريش رفح، حيث كان مجهولون قد أعدوا كمينًا وهميًا لتفتيش السيارات والمركبات وتم اقتياده إلى مكان غير معلوم.

وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام إن قرار حظر النشر يأتي بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في حادث الاختطاف، بالقضية رقم 10 لسنة 2015 إداري رفح.

وأوضح البيان أن قرار حظر النشر يشمل جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيًا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية وذلك لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.

وأخطر مكتب النائب العام كل من رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون والقائم بأعمال وزير الإعلام، وكذا رئيس هيئة الاستعلامات لاتخاذ اللازم نحو تنفيذ القرار.

 

 

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