خطة لـ"فيجاس" "وشل" لزيادة إنتاج الغاز 300 مليون قدم بعلم الشاويش

قال المهندس يسرى حسان، مدير عام شركة فيجاس اليونانية، إن الشركة تعمل حاليا على تنفيذ خطة تستهدف زيادة معدلات إنتاج الغاز الطبيعى بالشراكة مع شركة شل العالمية، منتصف 2014، لترتفع معدلات الإنتاج إلى 300 مليون قدم مكعب غاز يومى، بدلا من 90 مليون قدم مكعب غاز حاليا.

وأكد حسان، فى تصريحات خاصة، أن دخول حقل الكرم بمنطقة علم الشاويش غرب إلى الخدمة، مما سيؤدى إلى توفير 200 مليون قدم مكعب غاز يومى يتم توجيهها لسد احتياجات مصر من الغاز الموجة لمحطات الكهرباء وللصناعة، بما يغطى 15% من حجم العجز الحالى للغاز، والذى يصل إلى مليار و200 مليون قدم مكعب غاز يومى.

وأشار حسان إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروع بلغت ما يقارب 250 مليون دولار، بالإضافة إلى خطة الشركة لزيادة احتياطيتها من الغاز، من خلال التوسع فى عمليات الاستكشاف فى منطقة غرب الأبيض.