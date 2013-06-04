أخبار عاجلة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
فيديو| اللقطات الأولى لوصول السيسي لمقر إقامته بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

خطة لـ"فيجاس" "وشل" لزيادة إنتاج الغاز 300 مليون قدم بعلم الشاويش

Google+ Print
خطة لـ"فيجاس" "وشل" لزيادة إنتاج الغاز 300 مليون قدم بعلم الشاويش خطة لـ"فيجاس" "وشل" لزيادة إنتاج الغاز 300 مليون قدم بعلم الشاويش

قال المهندس يسرى حسان، مدير عام شركة فيجاس اليونانية، إن الشركة تعمل حاليا على تنفيذ خطة تستهدف زيادة معدلات إنتاج الغاز الطبيعى بالشراكة مع شركة شل العالمية، منتصف 2014، لترتفع معدلات الإنتاج إلى 300 مليون قدم مكعب غاز يومى، بدلا من 90 مليون قدم مكعب غاز حاليا.

وأكد حسان، فى تصريحات خاصة، أن دخول حقل الكرم بمنطقة علم الشاويش غرب إلى الخدمة، مما سيؤدى إلى توفير 200 مليون قدم مكعب غاز يومى يتم توجيهها لسد احتياجات من الغاز الموجة لمحطات الكهرباء وللصناعة، بما يغطى 15% من حجم العجز الحالى للغاز، والذى يصل إلى مليار و200 مليون قدم مكعب غاز يومى.

وأشار حسان إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروع بلغت ما يقارب 250 مليون دولار، بالإضافة إلى خطة الشركة لزيادة احتياطيتها من الغاز، من خلال التوسع فى عمليات الاستكشاف فى منطقة غرب الأبيض.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر