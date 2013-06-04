أخبار عاجلة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
فيديو| اللقطات الأولى لوصول السيسي لمقر إقامته بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

لوّني عينيك مع ظلال Mac

Google+ Print
لوّني عينيك مع ظلال Mac لوّني عينيك مع ظلال Mac

تكشف ماك Mac عن مجموعة لونية مترفة Art Of The Eye حيث التركيز كله على العيون. من مظاهر دخانية- سموكي مذهلة إلى تعابير احتفالية رائعة تخطف الأنفاس.
تتألق كمجوهرات مزخرفة متعددة الألوان. لتنساب فوق عينيك لوحتين لونيتين من الظلال الرباعية بالألوان الرمادي- الأزرق والبيج- البني. تمتزج بشكل جميل بدرجات لونية تضم ظلال العيون الصغيرة المفردة وتضفي تفتيحاً نابضاً بالحياة.
الألوان هي Najm El Lail، و Soft Brown،Shroom ،Carbon ،Gentle Fume.
فاختاري اللون الذي يناسبك من مجموعة هذا الصيف لتتألقي دائماً على الموضة مع Mac.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه