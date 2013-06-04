لوّني عينيك مع ظلال Mac

تكشف ماك Mac عن مجموعة لونية مترفة Art Of The Eye حيث التركيز كله على العيون. من مظاهر عيون دخانية- سموكي مذهلة إلى تعابير احتفالية رائعة تخطف الأنفاس.

تتألق كمجوهرات مزخرفة متعددة الألوان. لتنساب فوق عينيك لوحتين لونيتين من الظلال الرباعية بالألوان الرمادي- الأزرق والبيج- البني. تمتزج بشكل جميل بدرجات لونية تضم ظلال العيون الصغيرة المفردة وتضفي تفتيحاً نابضاً بالحياة.

الألوان هي Najm El Lail، و Soft Brown،Shroom ،Carbon ،Gentle Fume.

فاختاري اللون الذي يناسبك من مجموعة هذا الصيف لتتألقي دائماً على الموضة مع Mac.