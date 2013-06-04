تكشف ماك Mac عن مجموعة لونية مترفة Art Of The Eye حيث التركيز كله على العيون. من مظاهر عيون دخانية- سموكي مذهلة إلى تعابير احتفالية رائعة تخطف الأنفاس.
تتألق كمجوهرات مزخرفة متعددة الألوان. لتنساب فوق عينيك لوحتين لونيتين من الظلال الرباعية بالألوان الرمادي- الأزرق والبيج- البني. تمتزج بشكل جميل بدرجات لونية تضم ظلال العيون الصغيرة المفردة وتضفي تفتيحاً نابضاً بالحياة.
الألوان هي Najm El Lail، و Soft Brown،Shroom ،Carbon ،Gentle Fume.
فاختاري اللون الذي يناسبك من مجموعة هذا الصيف لتتألقي دائماً على الموضة مع Mac.
لوّني عينيك مع ظلال Mac
تكشف ماك Mac عن مجموعة لونية مترفة Art Of The Eye حيث التركيز كله على العيون. من مظاهر عيون دخانية- سموكي مذهلة إلى تعابير احتفالية رائعة تخطف الأنفاس.