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يونايتد يتفقد إصابة فان بيرسي

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يونايتد يتفقد إصابة فان بيرسي يونايتد يتفقد إصابة فان بيرسي

أكد مانشستر يونايتد عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" أن النادي سيقوم بتقييم الإصابة التي لحقت بلاعبه روبن فان بيرسي أثناء مباراة ساوثامبتون والتي خسرها 1-0.

فان بيرسي لعب اللقاء أساسيا ولكن غادر الملعب مع الدقيقة 60 ليحل بدلا منه أندير هيريرا بسبب إصابته في الكاحل.

فان بيرسي هو هداف الفريق هذا الموسم إلي جانب واين روني برصيد ثمانية اهداف.

خسارة يونايتد أعطت المركز الثالث لفريق ساوثامبتون إذ تفوق المدرب الهولندي رونالد كومان على مواطنه لويس فان جال، وسيلعب يونايتد لقائه القادم في لندن حيث سيواجه فريق كوينز بارك رينجرز يوم السبت المقبل بالدوري.

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