وزراء خارجية “رباعي النورماندي” يناقشون في برلين اليوم تسوية الأزمة الأوكرانية

ذكرت وكالة الأنباء الروسية تاس أن وزراء خارجية دول “رباعي النورماندي”،روسيا وألمانيا وفرنسا وأوكرانيا،سيبحثون خلال لقائهم اليوم الاثنين في برلين سبل تسوية الأزمة في وأكرانيا.

وأشارت ” تاس ” إلى أن لقاء اليوم سبقته مكالمات هاتفية بين الوزراء يوم الجمعة الماضى،حيث عرض الوزير الألماني على زملائه الثلاثة الآخرين عقد لقاء في برلين يتعلق بالتسوية في أوكرانيا.

ويتوقع حسب الوكالة أن تتركز مباحثات برلين بين وزراء خارجية صيغة ” نورماندي ” على سير تنفيذ اتفاقات مينسك.

وكان وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، قد اكد عدم وجود أي بديل آخر لهذه الاتفاقات ، كما أكدت المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل نفس الأمر.

يذكر أنه تم في مينسك 5 سبتمبر الماضي توقيع بروتوكول حول التسوية السلمية في جنوب شرق أوكرانيا. ويتألف هذا البروتوكل من 12 بندا ، أهمها الاتفاق على وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

أ ش أ