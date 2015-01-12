أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة -
مساء الأنوار - حلقة الثلاثاء 4 إبريل 2017 -
مجدي عبد الغفار يصل تونس للمشاركة بمؤتمر وزراء الداخلية العرب -
8 الصبح - بالأمس فقد الوسط الفني الناقد الفني سمير فريد عن عمر يناهز 73 عاماً -
8 الصبح - النجمة أمينة خليل تشارك فى حملة "متلخصنيش فى كلمة" لدعم مصابي التوحد -
8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - اللواء سمير فرج يوضح أهمية زيارة الرئيس السيسى اليوم "للبنتاجون" لعودة المعونة الأمريكية -
8 الصبح - د/رضا حجازي يتحدث عن نظام البوكليت ويكشف حقيقة إقرار"عقوبة السجن" للغش بالإمتحانات -
8 الصبح - تقرير يوضح توزيع الأسئلة والدرجات فى نظام البوكليت الجديد للثانوية العامة -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

وزراء خارجية “رباعي النورماندي” يناقشون في برلين اليوم تسوية الأزمة الأوكرانية

Google+ Print
وزراء خارجية “رباعي النورماندي” يناقشون في برلين اليوم تسوية الأزمة الأوكرانية وزراء خارجية “رباعي النورماندي” يناقشون في برلين اليوم تسوية الأزمة الأوكرانية

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

ذكرت وكالة الأنباء الروسية  تاس  أن وزراء خارجية دول “رباعي النورماندي”،روسيا وألمانيا وفرنسا وأوكرانيا،سيبحثون خلال لقائهم اليوم الاثنين في برلين سبل تسوية الأزمة في وأكرانيا.

وأشارت ” تاس ” إلى أن لقاء اليوم سبقته مكالمات هاتفية بين الوزراء يوم الجمعة الماضى،حيث عرض الوزير الألماني على زملائه الثلاثة الآخرين عقد لقاء في برلين يتعلق بالتسوية في أوكرانيا.

ويتوقع  حسب الوكالة أن تتركز مباحثات برلين بين وزراء خارجية صيغة ” نورماندي ” على سير تنفيذ اتفاقات مينسك.

وكان وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، قد اكد عدم وجود أي بديل آخر لهذه الاتفاقات ، كما أكدت المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل نفس الأمر.

يذكر أنه تم في مينسك 5 سبتمبر الماضي توقيع بروتوكول حول التسوية السلمية في جنوب شرق أوكرانيا. ويتألف هذا البروتوكل من 12 بندا ، أهمها الاتفاق على وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا