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عودة الطلاب للمدرسة التي شهدت مقتل 136 طالبا في باكستان

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عاد المئات من الطلاب في باكستان، الإثنين، لمدرسة في مدينة بيشاور، شمال غرب البلاد، التي شهدت مقتل 136 طالبا على أيدي مسلحي «طالبان»، متحدين بذلك التهديدات الجديدة، التي أطلقها المسلحون الإسلاميون.

وأظهرت اللقطات التلفزيونية الحية فتيان وفتيات يرتدون سترات خضراء، يتوجهون إلى المدرسة العامة التي يديرها الجيش بصحبة أولياء أمورهم في
> ظل إجراءات أمنية مشددة داخل وحول المبنى.
> وحضر قائد الجيش الباكستانى، الجنرال رحيل شريف، مراسم إعادة فتح المدرسة بعد الهجوم المميت، الذي وقع في 16ديسمبر الماضي.

وكان سبعة مسلحون تابعون لتنظيم «طالبان» هاجموا المدرسة، وقتلوا 142 شخصا بينهم 132 طفلا في الهجوم الأكثر دموية، الذي تشهده باكستان.

ولقى أربعة طلاب، على الأقل، وستة أشخاص بالغين حتفهم بعد ذلك متأثرين بجراحهم، لتبلغ حصيلة القتلى 152 قتيلا.


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