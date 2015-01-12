نجحت فرق البحث في العثور على الصندوق الأسود الثاني لطائرة “إير آسيا” المنكوبة التي سقطت في بحر “جاوا” وهي تحمل على متنها 162 شخصا.

وذكرت شبكة “إيه بي سي” الأمريكية اليوم أن فرق البحث تعمل في الوقت الحالي من أجل انتشال هذا الصندوق من حطام الطائرة في قاع البحر، مشيرة إلى أنه تم أيضا تحديد موقع مسجل صوت قمرة القيادة بعد ساعات من إعلان المسئولين إحضار مسجل رحلة البيانات إلى السطح.

يشار إلى أن فرق الإغاثة كانت قد تمكنت من انتشال 40 جثة، فيما يعتقد أن أغلب جثث الضحايا مازالت داخل أجزاء الطائرة التي كانت في طريقها من مدينة “سوراباي” باندونيسيا إلى سنغافورة عندما اختفت من على شاشة الرادار في 28 ديسمبر الماضي وسقطت في البحر بعد أن واجهت مطبات جوية عنيفة.

أ ش أ