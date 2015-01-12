بالصور .. حفل توزيع جوائز «جولدن جلوب» وأسماء الفائزين

توافد نجوم هوليوود على البساط الأحمر مساء الأحد، قبيل بدء حفل توزيع جوائز «جولدن جلوب» في نسختها الـثانية والسبعين وسط هتافات وصرخات مئات المعجبين .

واصطف نجوم من أمثال ايمي ادامز وروزاموند بايك وايدي ريدماين وكوفينزانيه واليس وجوان فروجات بالإضافة إلى ريكي جيرفيه وإيميلي بلانت وجوليا لويس دريفوس وناعومي واتس علاوة على ومقدمتا الحفل تينا فاي وإيمي بويهلر أمام حشود المصورين لالتقاط صورهم خارج فندق بيفرلي هيلتون.

وفاز فيلم «بوي هود» بجائزة «جولدن جلوب» أفضل فيلم درامي، فيما فاز فاز فيلم «ذا جراند بودابست هوتل» بجائزة جولدن جلوب (الكرة الذهبية)، لأفضل فيلم كوميدي.

حصلت النجمة جوليان مور على جائزة «جولدن جلوب» أفضل ممثلة درامية عن دورها في فيلم «ستيل آلايف»، وجسدت في الفيلم دور أستاذة جامعية تعاني من أعراض مرض الزهايمر.

وفاز الممثل ايدي ريدماين بجائزة «جولدن جلوب» أفضل ممثل درامي عن دوره في فيلم «ذا ثيوري اوف افري ثينج»، وجسد في الفيلم شخصية عالم الفيزياء البريطاني ستيفن هوكينج بعد أن تم تشخيص حالته بأنه مصاب بمرض الخلايا العصبية الحركية.

كما فاز فيلم بويهود بجائزة جولدن جلوب (الكرة الذهبية) لأحسن فيلم درامي، وجرى تصوير الفيلم على مدار 12 عاما بنفس الممثلين وأخرجه ريتشارد لينكليتر.

وفاز المخرج ريتشارد لينكليتر بجائزة «جولدن جلوب» أفضل مخرج عن فيلمه «بوي هود»، فيما حصل فيلم «ذا جراند بودابيست هوتيل» بجائزة «جولدن جلوب» كأفضل فيلم موسيقي أو كوميدي.

وتمنح رابطة الصحفيين الاجانب في هوليوود جوائز جولدن جلوب السينمائية والتلفزيونية تكريما لأفضل الأعمال في عام 2014 كما أنها تعد ثاني أهم جوائز سينمائية في الولايات المتحدة بعد جوائز الأوسكار.